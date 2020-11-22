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В Налибокской пуще нашли пропавшую семью. Они прятались от коронавируса

22 ноября 2020 11:47
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Новости Беларуси. В Налибокской пуще нашли пропавшую более двух месяцев назад семью из четырех человек. Мать, отец и их 12 и 17-летние дети прятались от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Налибокской пуще нашли пропавшую семью. Они прятались от коронавируса-1

Вернее, как объяснили взрослые, в лес они ушли после просмотра сюжета на одном из псевдонаучных телеканалов о том, что вместе с вакциной от вируса людям будут вводиться некие чипы.

В Налибокской пуще нашли пропавшую семью. Они прятались от коронавируса-4

В доме, который находился рядом с пущей, была оставлена записка «уехали путешествовать по большой стране». Но не все в это поверили.

В Налибокской пуще нашли пропавшую семью. Они прятались от коронавируса-7

Местные жители рассказали, что семья входила в религиозную общину, а последнее время закупалась консервами, крупами, бытовой химией. При осмотре их дома запасов не оказалось. Людей начали искать в лесу.

В Налибокской пуще нашли пропавшую семью. Они прятались от коронавируса-10

Выйти на след помогла наблюдательность жителей села Бор Новогрудского района. Там в магазине заметили похожую на разыскиваемую женщину. Началась отработка ближайших территорий.

В Налибокской пуще нашли пропавшую семью. Они прятались от коронавируса-13

По лесной тропе сотрудники милиции и волонтеры вышли к Шубино-Неманскому каналу. На противоположном берегу они заметили военную палатку. Это и было временное пристанище для отшельников. После медицинского осмотра семья вернулась домой.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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