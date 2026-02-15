Помощник министра обороны: мы армия мира, мы не армия войны – это суть белорусской Военной доктрины

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Леонид Касинский.

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Выражаясь простым языком, всю сущность нашей Военной доктрины можно заключить в одно предложение. Мы армия мира, мы не армия войны, но мы никому не угрожаем и строим свою систему безопасности государства так, чтобы могли защитить свою страну и свой народ, в случае если кто-то позволит себе разговаривать с нами с позиции силы.