Прямой эфир

Помощник министра обороны: мы армия мира, мы не армия войны – это суть белорусской Военной доктрины

15 февраля 2026 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Леонид Касинский. 

Помощник министра обороны: мы армия мира, мы не армия войны – это суть белорусской Военной доктрины-2

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Выражаясь простым языком, всю сущность нашей Военной доктрины можно заключить в одно предложение. Мы армия мира, мы не армия войны, но мы никому не угрожаем и строим свою систему безопасности государства так, чтобы могли защитить свою страну и свой народ, в случае если кто-то позволит себе разговаривать с нами с позиции силы. 

«Мы идем по пути оборонного минимума» – Касинский о вооружении белорусской армии.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Армия Беларуси # Интервью # Леонид Касинский # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
На предприятии «Витебскоблгаз» разрабатывают новую цифровую платформу
15 февраля 2026 07:48

На предприятии «Витебскоблгаз» разрабатывают новую цифровую платформу

«Мы идём по пути оборонного минимума» – Касинский о вооружении белорусской армии
15 февраля 2026 07:47

«Мы идём по пути оборонного минимума» – Касинский о вооружении белорусской армии

Значимость воинского труда сегодня значительно выросла – Леонид Касинский
15 февраля 2026 07:36

Значимость воинского труда сегодня значительно выросла – Леонид Касинский