На предприятии «Витебскоблгаз» разрабатывают новую цифровую платформу
Специалисты предприятия «Витебскоблгаз» по запросу Министерства энергетики работают над созданием новой усовершенствованной цифровой платформы. В разработку будет включена не только газовая отрасль, но и вся энергетическая система страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Над созданием проекта трудятся сотрудники филиала «АйТиГаз», который создан в Витебске почти 9 лет назад. За это время предприятие стало настоящим двигателем трансформации газовой отрасли. Указом Президента «Витебскоблгаз» был определен одним из 40 офисов цифровизации в стране.
К примеру, успешно действует зарегистрированная информационная система ГИС «ГАЗ», которая включает больше 60 элементов. Она позволяет повышать уровень квалификации персонала и знакомит их со сложными техническими задачами. Все слесари и мастера предприятия, работа которых связана с ремонтом газопроводов, владеют цифровыми инструментами. А это позволяет избежать аварийности на производстве.
Владислав Васильев, директор ПУ «АйТиГаз», заместитель генерального директора предприятия «Витебскоблгаз»:
Видна каждая работа, каждый элемент системы. Все работы регламентные аварийные выполняются в срок, снижен уровень аварийности практически до нуля. Последние четыре года у нас не было ни одной аварии, инцидентов в системе газоснабжения Республики Беларусь. Это благодаря вот этой вот полномерной работе, благодаря элементам цифровизации, которую мы сделали в текущий момент.
Еще одна существенная деталь. Практически все компьютерное обеспечение для нужд газовой отрасли – исключительно разработка витебских специалистов. Обработка информации осуществляется на собственных серверах предприятия, а это позволяет быть полностью независимыми от санкций.