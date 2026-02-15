На предприятии «Витебскоблгаз» разрабатывают новую цифровую платформу

Специалисты предприятия «Витебскоблгаз» по запросу Министерства энергетики работают над созданием новой усовершенствованной цифровой платформы. В разработку будет включена не только газовая отрасль, но и вся энергетическая система страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над созданием проекта трудятся сотрудники филиала «АйТиГаз», который создан в Витебске почти 9 лет назад. За это время предприятие стало настоящим двигателем трансформации газовой отрасли. Указом Президента «Витебскоблгаз» был определен одним из 40 офисов цифровизации в стране.

К примеру, успешно действует зарегистрированная информационная система ГИС «ГАЗ», которая включает больше 60 элементов. Она позволяет повышать уровень квалификации персонала и знакомит их со сложными техническими задачами. Все слесари и мастера предприятия, работа которых связана с ремонтом газопроводов, владеют цифровыми инструментами. А это позволяет избежать аварийности на производстве.