«Мы идём по пути оборонного минимума» – Касинский о вооружении белорусской армии
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Леонид Касинский.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я хочу вас спросить про вооружение белорусской армии.
Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов.
Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Например, наши соседи (литовцы, поляки) – сегодня анализ материалов показывает, что они значительно урезают социальные программы и используют эти денежные средства для закупки различных вооружений. Мы же идем по пути оборонного минимума.
Благодаря нашему Президенту, Главнокомандующему, нам удалось сохранить достаточно большое количество той советской техники, которая была в Белорусском военном округе.
Президент об этом тоже часто рассказывает, когда, как он говорит, сердце кровью обливалось, когда он видел, как резали танки. Сегодня наша военная промышленность, а также сотрудничество военно-техническое с Российской Федерацией позволяет нам проводить глубокую модернизацию. Давайте возьмем те же танки Т-72.
Леонид Касинский:
Следующее направление строительства и развития – это, конечно же, закупка и внедрение новых образцов вооружения и военной техники. Это и БТР новые, которые мы закупаем, это и авиационные средства поражения – самолеты, вертолеты. Здесь же основа – военно-техническое сотрудничество с нашим главным союзником, Российской Федерацией.
Ну и, конечно же, военно-техническое сотрудничество. Это и тактические ядерные боеприпасы, и «Орешник», который сегодня заступил и выполняет задачи боевого дежурства, это те факторы сдерживания, которые позволяют остудить некоторые горячие головы.
Это не оружие, которым мы кого-то пугаем. Наш Главнокомандующий четко определил: нам чужой земли не надо. Но красная линия – это наша государственная граница. Перейдут – значит, получат достойный ответ, неприемлемый ущерб.
Значимость воинского труда сегодня значительно выросла – Леонид Касинский.