«Мы идём по пути оборонного минимума» – Касинский о вооружении белорусской армии

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Леонид Касинский. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я хочу вас спросить про вооружение белорусской армии. Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов.

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Например, наши соседи (литовцы, поляки) – сегодня анализ материалов показывает, что они значительно урезают социальные программы и используют эти денежные средства для закупки различных вооружений. Мы же идем по пути оборонного минимума. Благодаря нашему Президенту, Главнокомандующему, нам удалось сохранить достаточно большое количество той советской техники, которая была в Белорусском военном округе. Президент об этом тоже часто рассказывает, когда, как он говорит, сердце кровью обливалось, когда он видел, как резали танки. Сегодня наша военная промышленность, а также сотрудничество военно-техническое с Российской Федерацией позволяет нам проводить глубокую модернизацию. Давайте возьмем те же танки Т-72.