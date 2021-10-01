«Помогает улучшить качество жизни». Как женщинам пережить возрастной кризис?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Если женщина чувствует потребность в гормонозаместительной терапии, нужно ли проходить какие-то обследования?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Владимир Дуда, гинеколог:

Помогает гормональная терапия. Это определенная доза гормонов, которая поднимает в этот период сниженный уровень. Если мы чуть-чуть поднимем его, блеск в глазах у женщин появляется, интерес возобновляется, активность повышается, любознательность усиливается. Это приводит к благополучному дальнейшему жизненному пути каждой женщины. Но, опять же, есть показания, противопоказания для использования этих лекарственных средств. Есть средства трансдермальные, такие как пластыри, гели.

Наталья Надольская:

А помните, Саманта из фильма «Секс в большом городе» носила пластырь для повышения уровня эстрогенов.

Владимир Дуда:

И доза маленькая, и меньше побочных эффектов от их использования. Есть еще спреи, интраназальные пшикалки, которые также помогают улучшить качество жизни.