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«Помогает улучшить качество жизни». Как женщинам пережить возрастной кризис?

01 октября 2021 19:36
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если женщина чувствует потребность в гормонозаместительной терапии, нужно ли проходить какие-то обследования?

«Помогает улучшить качество жизни». Как женщинам пережить возрастной кризис?-1

Владимир Дуда, гинеколог:
Помогает гормональная терапия. Это определенная доза гормонов, которая поднимает в этот период сниженный уровень. Если мы чуть-чуть поднимем его, блеск в глазах у женщин появляется, интерес возобновляется, активность повышается, любознательность усиливается. Это приводит к благополучному дальнейшему жизненному пути каждой женщины. Но, опять же, есть показания, противопоказания для использования этих лекарственных средств. Есть средства трансдермальные, такие как пластыри, гели.

Наталья Надольская:
А помните, Саманта из фильма «Секс в большом городе» носила пластырь для повышения уровня эстрогенов.

Владимир Дуда:
И доза маленькая, и меньше побочных эффектов от их использования. Есть еще спреи, интраназальные пшикалки, которые также помогают улучшить качество жизни.

«Помогает улучшить качество жизни». Как женщинам пережить возрастной кризис?-4

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# Здоровье # общество # Наталья Надольская # Владимир Дуда # Фотофакт

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