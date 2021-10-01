«Анонсировали выпуск памятной шоколадки «Алёнка» с логотипом». Как студенты БГУ готовятся к 100-летию вуза?

Новости Беларуси. Не успел отметить с размахом свое столетие Белорусский национальный технический университет, как к вековому юбилею подошел главный вуз страны. Это событие настолько значимое, что внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Точкой отсчета станет 30 октября – именно в этот день 100 лет назад в стенах Белгосуниверситета прошли первые занятия.

Евгений Харук, начальник управления экспертной и аналитической работы БГУ, секретарь оргкомитета по празднованию 100-летия вуза:

Мы уже практически год готовимся к празднованию 100-летия нашего университета, подошли основательно к этому. У нас есть мероприятия, направленные и на студентов, и на профессуру, и на сохранение традиций, которые сформировались в университете. В частности для нас очень важно, сейчас заканчивается подготовка, издание цикла исторических книг, связанных с университетом. Это «Интеллектуальная элита БГУ», издается уже пятый том, заключительный. Это и неизданные труды первого ректора университета, Владимира Ивановича Пичеты.

Сегодня БГУ входит в число ведущих университетов планеты, а электронная библиотека вуза – в тройку лучших университетских репозиториев мира. За почти столетний рубеж тут подготовили около 185 000 специалистов, 4 700 кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 000 иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. Для них, а еще для порядка тридцати тысяч сегодняшних студентов юбилей станет настоящим праздником.

Евгений Харук:

Будут подведены итоги конкурса на студенческий талисман, которого еще не было в университете. Мы надеемся, что это станет своеобразной традицией, памятным знаком, символом студентов в университете и еще не одно столетие прослужит для нашего студенчества. А в октябре запланированы основные мероприятия, к которым мы плавно подошли. 29-30 октября мы будем проводить торжественные собрания для коллектива университета, где будем подводить итоги, определять дальнейшее развитие университета. Также пройдет большое шоу для студентов. Соответственно, это будет большой подарок от университета студенчеству, поскольку им повезло учиться в тот год, когда университет празднует вековой юбилей.

Поддержали юбиляра и ведущие предприятия Беларуси, а также иностранные партнеры. Евгений Харук:

Мы запускаем несколько совместных проектов, уже анонсировали выпуск памятной шоколадки «Аленка» с логотипом университета. Не за горами у нас еще несколько событий, открытие которых будет в октябре с нашими партнерами. Пока не раскрою, это тайна до момента открытия. Мы готовимся к юбилею не столько массово и помпезно, сколько подходя основательно к тем вещам, которые важны для нашего сообщества. Так что, век живи – век учись. Но постигать азы будущей профессии студенты Белгосуниверситета решили креативно.

Евгений Харук:

У нас прошло очень много акций в интернете. «100 лиц БГУ», в рамках которой университет короткими видеороликами поздравляют лучшие студенты, выпускники, преподаватели, администрация. С октября запускается поздравление университета от наших партнеров, выпускников, которые живут за границей. Мы все это также будем размещать в социальных сетях, показывать, насколько широко распространились знания, которые были в университете по всему миру.