На осень планы очень большие. Сколько зелёных насаждений появится в Минске?

Екатерина Забенько, ведущая: Постоянно видим, как Минск преображается и зеленеет. Сколько всего было посажено весной, и посадки будут продолжаться осенью. Расскажите о планах по озеленению столицы.

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Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома: Зеленая тема – одна из главных. Мы стараемся делать наш город не только комфортным, но и зеленым. Для этого мы тоже разработали ряд программ, чтобы как можно больше охватить вниманием. Мы уже высадили порядка 25 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников. На осень планы тоже очень большие: планируем высадить порядка 280 тысяч кустарников. Это огромные объемы, поэтому подготовку уже начали. Планируем задействовать и студентов, и наших активистов, и трудовые коллективы, чтобы эту работу провести своевременно и, конечно же, с жестким контролем качества. Чтобы все, что мы высадили, было сохранено и приносило радость и положительные эмоции минчанам. Активно мы развиваем проект «Зеленый двор вместе». Огромное спасибо минчанам, что они участвуют в нем. В этом году мы его продолжаем и будем проводить конкурс. Лучших активных минчан планируем поощрить, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю к участию в этом конкурсе, чтобы каждый клочок нашей любимой столицы становился еще зеленее. Я придерживаюсь такого принципа: как бы хорошо ты ни сделал сегодня, надо завтра сделать еще лучше, больше и добавить интересных решений.

Екатерина Забенько:

Не хватает большинству минчан мысли с перспективой на будущее. Раньше минчан нужно было приглашать, звать, стимулировать, чтобы они посадили то же самое дерево, вышли на уборку. Сегодня они сами звонят вам и говорят: где нам взять инвентарь, саженцы? Люди проявляют инициативу, и очень хорошо пошла тенденция, когда человек своими руками, вкладывая в развитие столицы, благоустройство, потом этим больше наслаждается.

Александр Дорохович:

Да, это так, и мы уже приучили наших минчан к этой теме и очень благодарны им за то, что так активно себя ведут.