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Помог проложить человечеству дорогу к звёздам. Лукашенко поздравил Климука с 80-летним юбилеем

10 июля 2022 09:02
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Новости Беларуси. Легендарная личность, дважды Герой Советского Союза Петр Климук отмечает свой юбилей. Нашему известному земляку 10 июля исполняется 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Помог проложить человечеству дорогу к звёздам. Лукашенко поздравил Климука с 80-летним юбилеем-1

Петр Ильич вошел в историю как первый белорусский космонавт. И свой первый полет он совершил в декабре 1973-го в качестве командира корабля «Союз-13». В целом же Климук трижды побывал в космосе и провел там более 78 суток.  

Помог проложить человечеству дорогу к звёздам. Лукашенко поздравил Климука с 80-летним юбилеем-4

Легендарного советского космонавта знает не одно поколение. Его именем названы улицы во многих городах Беларуси, на его родине открыт музей космонавтики. К слову, в экспозиции представлены вещи, побывавшие в космосе: гидрокомбинезон Климука, продукты питания, прибор для питья воды в условиях невесомости. С днем рождения юбиляра поздравил и Президент Беларуси, подчеркнув, что заветная детская мечта о небе и огромный труд привели летчика-космонавта в круг легендарных личностей, проложивших человечеству дорогу к звездам.  

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# Белорусские космонавты # общество # Петр Климук # Александр Лукашенко # Фотофакт

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