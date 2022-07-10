Помог проложить человечеству дорогу к звёздам. Лукашенко поздравил Климука с 80-летним юбилеем

Новости Беларуси. Легендарная личность, дважды Герой Советского Союза Петр Климук отмечает свой юбилей. Нашему известному земляку 10 июля исполняется 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Легендарная личность, дважды Герой Советского Союза Петр Климук отмечает свой юбилей. Нашему известному земляку 10 июля исполняется 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Ильич вошел в историю как первый белорусский космонавт. И свой первый полет он совершил в декабре 1973-го в качестве командира корабля «Союз-13». В целом же Климук трижды побывал в космосе и провел там более 78 суток.
Легендарного советского космонавта знает не одно поколение. Его именем названы улицы во многих городах Беларуси, на его родине открыт музей космонавтики. К слову, в экспозиции представлены вещи, побывавшие в космосе: гидрокомбинезон Климука, продукты питания, прибор для питья воды в условиях невесомости. С днем рождения юбиляра поздравил и Президент Беларуси, подчеркнув, что заветная детская мечта о небе и огромный труд привели летчика-космонавта в круг легендарных личностей, проложивших человечеству дорогу к звездам.
Читайте также:
«Могу организовать работу на любом фронте». Кем будет Олег Новицкий после завершения карьеры космонавта
«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу?
«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия