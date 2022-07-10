Помог проложить человечеству дорогу к звёздам. Лукашенко поздравил Климука с 80-летним юбилеем

Новости Беларуси. Легендарная личность, дважды Герой Советского Союза Петр Климук отмечает свой юбилей. Нашему известному земляку 10 июля исполняется 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Ильич вошел в историю как первый белорусский космонавт. И свой первый полет он совершил в декабре 1973-го в качестве командира корабля «Союз-13». В целом же Климук трижды побывал в космосе и провел там более 78 суток.