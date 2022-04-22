«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Юлия Артюх, СТВ:
Не задумывались о том, чтобы написать какую0то автобиографическую книгу, например?
Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Нет. Я думаю, такие вещи должны писать профессионалы. Все-таки военному летчику, наверное, тяжело это сделать. Я могу рассказывать о полетах на самолетах, о космосе. Но чтобы красиво это все изложить на бумаге или как-то в текстовом варианте – это все-таки довольно сложно, чтобы это было читаемо.
Юлия Артюх:
Но в художественном фильме вы уже принимаете участие, а если бы предложили в документальном принять, вы бы согласились?
Олег Новицкий:
Документальный фильм намного проще, я так понимаю. То есть там снимается реальная работа любого человека с каким-то оборудованием, в каких-то условиях – это намного проще, чем художественный фильм.
Юлия Артюх:
Довольно интересная, конечно, у вас жизнь в целом и ваша профессия. Спасибо вам огромное за потрясающую беседу.
Олег Новицкий:
Вам спасибо.
Юлия Артюх:
Очень много новой информации. И у нас по традиции – блиц-опрос – это короткий вопрос и короткий ответ.
Олег Новицкий:
Давайте попробуем.
Юлия Артюх:
Вас легко обидеть?
Олег Новицкий:
Нет, тяжело.
Юлия Артюх:
Качество, которое вы цените в себе больше всего?
Олег Новицкий:
Надежность.
Юлия Артюх:
Жизнь в деревне или в городе?
Олег Новицкий:
На пенсии в деревне.
Юлия Артюх:
Есть ли люди, которых вы остерегаетесь?
Олег Новицкий:
Да. Подлых.
Юлия Артюх:
Горькая правда или ложь во благо?
Олег Новицкий:
Лучше горькая правда.
Юлия Артюх:
Есть ли что-то, что вас пугает?
Олег Новицкий:
Болезнь близких людей.
Юлия Артюх:
Чему вы можете позавидовать?
Олег Новицкий:
Да, наверное, ничему.
Юлия Артюх:
О чем вы мечтаете?
Олег Новицкий:
О мире.
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