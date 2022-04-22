Прямой эфир

«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу?

22 апреля 2022 06:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу? -1

Юлия Артюх, СТВ:
Не задумывались о том, чтобы написать какую0то автобиографическую  книгу, например?

«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу? -4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Нет. Я думаю, такие вещи должны писать профессионалы. Все-таки военному летчику, наверное, тяжело это сделать. Я могу рассказывать о полетах на самолетах, о космосе. Но чтобы красиво это все изложить на бумаге или как-то в текстовом варианте – это все-таки довольно сложно, чтобы это было читаемо.

«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу? -7

Юлия Артюх:
Но в художественном фильме вы уже принимаете участие, а если бы предложили в документальном принять, вы бы согласились?

Олег Новицкий:
Документальный фильм намного проще, я так понимаю. То есть там снимается реальная работа любого человека с каким-то оборудованием, в каких-то условиях – это намного проще, чем художественный фильм.

Юлия Артюх:
Довольно интересная, конечно, у вас жизнь в целом и ваша профессия. Спасибо вам огромное за потрясающую беседу.

Олег Новицкий:
Вам спасибо.

«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу? -10

Юлия Артюх:
Очень много новой информации. И у нас по традиции – блиц-опрос – это короткий вопрос и короткий ответ.

Олег Новицкий:
Давайте попробуем.

Юлия Артюх:
Вас легко обидеть?

Олег Новицкий:
Нет, тяжело.

«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу? -13

Юлия Артюх:
Качество, которое вы цените в себе больше всего?

Олег Новицкий:
Надежность.

Юлия Артюх:
Жизнь в деревне или в городе?

«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу? -16



Олег Новицкий:
На пенсии в деревне.

Юлия Артюх:
Есть ли люди, которых вы остерегаетесь?

«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу? -19

Олег Новицкий:
Да. Подлых.

Юлия Артюх:
Горькая правда или ложь во благо?

Олег Новицкий:
Лучше горькая правда.

Юлия Артюх:
Есть ли что-то, что вас пугает?

«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу? -22

Олег Новицкий:
Болезнь близких людей.

Юлия Артюх:
Чему вы можете позавидовать?

Олег Новицкий:
Да, наверное, ничему.

Юлия Артюх:
О чем вы мечтаете?

Олег Новицкий:
О мире.

Читайте также:

Олег Новицкий о патриотизме: «Нужно чем-то иногда жертвовать, чтобы твоим близким стало хорошо».

«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия

Сколько длится отпуск космонавта и на каком языке принято общаться на МКС?

# Белорусские космонавты # общество # Юлия Артюх # Олег Новицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень тщательно это скрывает». Вот как ведут себя люди с начальной стадией деменции
21 апреля 2022 20:09

«Очень тщательно это скрывает». Вот как ведут себя люди с начальной стадией деменции

«Неизбежно ведёт к развитию деменции». Как одиночество влияет на память и почему пожилым людям нужна социализация?
21 апреля 2022 19:46

«Неизбежно ведёт к развитию деменции». Как одиночество влияет на память и почему пожилым людям нужна социализация?

«Думаю, будем с урожаем». В каких сферах белорусам точно не придётся оглядываться на Запад?
21 апреля 2022 19:20

«Думаю, будем с урожаем». В каких сферах белорусам точно не придётся оглядываться на Запад?