«Я могу рассказывать о полётах на самолётах, о космосе». Будет ли Новицкий писать книгу?

Юлия Артюх, СТВ: Не задумывались о том, чтобы написать какую0то автобиографическую книгу, например?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель: Нет. Я думаю, такие вещи должны писать профессионалы. Все-таки военному летчику, наверное, тяжело это сделать. Я могу рассказывать о полетах на самолетах, о космосе. Но чтобы красиво это все изложить на бумаге или как-то в текстовом варианте – это все-таки довольно сложно, чтобы это было читаемо.

Юлия Артюх:

Но в художественном фильме вы уже принимаете участие, а если бы предложили в документальном принять, вы бы согласились?

Олег Новицкий:

Документальный фильм намного проще, я так понимаю. То есть там снимается реальная работа любого человека с каким-то оборудованием, в каких-то условиях – это намного проще, чем художественный фильм.

Юлия Артюх:

Довольно интересная, конечно, у вас жизнь в целом и ваша профессия. Спасибо вам огромное за потрясающую беседу.

Олег Новицкий:

Вам спасибо.