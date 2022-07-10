Почему отходы – это удобрения и как борются с борщевиком? О проблемах экологии поговорили с комитетом природных ресурсов
Экологический кризис, поразивший нашу планету, внес существенные коррективы в отношения человека и природы, заставил переосмыслить все достижения мировой цивилизации. Одна из важнейших глобальных проблем современного мира – урбанизация, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
«Даже невозможно открыть окно». Жители садового товарищества рассказали, как их «забросали» тоннами помета – читайте далее.
Сергей Шуманский, ведущий:
Городская среда становится основным местом обитания человека, поэтому подлежит пристальному рассмотрению и изучению. Неизбежный спутник цивилизации – возрастающее количество бытовых и промышленных отходов. Горы мусора буквально растут по всей планете. И в любой стране, городе или деревне особо остро стоит вопрос с его утилизацией.
О том, с какими экологическими проблемами сталкивается Беларусь, в частности Минска область, поговорим с заместителем начальника отдела Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяной Бас.
Сергей Шуманский:
Является ли, с вашей точки зрения, каким-то нарушением складирование этих отходов птицефабрики?
«Отходы, которые вывозятся, являются удобрениями»
Татьяна Бас, заместитель начальника отдела Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В данном случае отходы, которые вывозятся, являются удобрениями. Земли, на которых они складируются, являются землями юридического лица. Таким образом, нарушения в данном случае нет.
Сергей Шуманский:
А тот запах, о котором идет речь? Это неизбежно?
Татьяна Бас:
Да, к сожалению, это неизбежно. Особенно вспомним весну, когда у нас со всех ферм, птицефабрик, свинокомплексов вывозится вся органика на поля. Да, запах есть. И он будет, от этого мы не уйдем.
Сергей Шуманский:
Какой ее дальнейший путь?
Татьяна Бас:
В дальнейшем она будет развезена по полю. Она не буде лежать конкретно в этом месте и долго приносить какое-то неудобство близлежащим районам, жителям. Это развезется, и в дальнейшем будут проходить сельскохозяйственные работы. Я думаю, что это все временно.
Сергей Шуманский:
Я знаю, что и у вас есть некоторые нарекания к дачникам.
«Переполненные контейнеры, контейнерные площадки, загрязнение отходами близлежащих территорий»
Татьяна Бас:
Да, с садоводческими товариществами есть вопросы в части того, каким образом организован вывоз отходов с территорий. Зачастую бывают нарушения по данной части обращения с отходами. Нередки случаи нарушений в части удаления растительного мира. Особенно в осенний период, когда идет уборка территории членами садоводческого товарищества. Имеют место такие нарушения, как переполненные контейнеры, контейнерные площадки, загрязнение отходами близлежащих территорий. Комитетом в данном направлении ведется работа. За шесть месяцев проведено 215 контрольных мероприятий только на территориях садоводческих товариществ, в результате которых выявлено 301 нарушение, выдано 120 предписаний и рекомендаций в адрес садоводческих товариществ. Есть нарушения.
Сергей Шуманский:
Их, я так понимаю, сложно не заметить. Часто бывает, могу по собственному опыту сказать, едешь – возле остановок…
Татьяна Бас:
Особенно это в выходной, когда проезжаешь остановки, близлежащие к садоводческим товариществам. Все это в пакетах, в безобразном состоянии. Да, есть такие моменты, ведется работа, ставятся видеокамеры периодически на остановочных пунктах. Прорабатывались такие мероприятия, и они имели положительный результат.
Сергей Шуманский:
А товарищества должны организовывать вывоз мусора самостоятельно? Это их обязанность?
Татьяна Бас:
Да, на территории садоводческих товариществ организован вывоз мусора в соответствии со схемой обращения с коммунальными отходами района. В соответствии с этой схемой организован вывоз, периодичность вывоза. Можно говорить о том, что где-то не дотягивает, возможно, схема. Возможно, где-то не дорабатывается данный момент, потому что переполнение контейнеров есть.
Сергей Шуманский:
Сейчас еще пляжный сезон в разгаре. Наверняка у вас есть работа и на прибрежной полосе, вблизи водоемов.
С 8 июля до 8 августа проходит акция «Отдых без вреда природе»
Татьяна Бас:
Да. На сегодня решениями районных исполнительных комитетов утверждено 121 место отдыха на водных объектах. Также решениями райисполкомов утверждены планы по содержанию и благоустройству мест отдыха, в которые включены и организация парковок, контейнерных площадок, установка контейнеров для раздельного сбора. Организация детских площадок, установка малых архитектурных форм. Сегодня этот вопрос довольно актуальный, и Министерством природных ресурсов в рамках популяризации бережного отношения к природе наших граждан, в частности отдыхающих, будет проводиться акция. Стартует она с 8 июля и до 8 августа, в акции будут участвовать также общественные экологи. Во время проведения данной акции «Отдых без вреда природе» будут организованы рейды и выезды инспекторов на территории водных объектов, зон отдыха, на особо охраняемые природные территории. Также будет вестись разъяснительная работа с гражданами. На сегодня есть вопросы в части нарушения гражданами во время отдыха природоохранного законодательства. Основные нарушения, которые допускаются, – это разведение костров в неустановленных местах, парковка транспорта, в том числе и мойка транспорта в прибрежных водоохранных зонах. Также выжигание сухой растительности, бывают повреждения и удаления растительности.
Сергей Шуманский:
Проще говоря, вырубка леса.
Татьяна Бас:
Да. Вырубка деревьев на дрова, пожарить шашлыки.
Сергей Шуманский:
Это что касается проблем, связанных с жизнедеятельностью человека. А есть какие-то проблемы, которые природа нам подкидывает?
Как проходит борьба с борщевиком Сосновского?
Татьяна Бас:
У нас насущный вопрос в части борьбы с борщевиком Сосновского. Довольно-таки большая работа ведется в данном направлении. Первый этап работы завершен, проведена химическая обработка территорий, на которых произрастает борщевик. Сегодня мы видим положительные результаты. Есть у нас районы, которые наиболее проблемные по наличию площадей. Одни из таких – Минский, Логойский, Вилейский, Воложинский районы. Это районы, в которых произрастает больше всего борщевика Сосновского.
Сергей Шуманский:
Может быть, есть какая-то статистика либо по вашему опыту. Ситуация с экологией, касаемся даже Минской области. За последние, допустим, пять лет есть какая-то тенденция улучшения, ухудшения? Либо все ровно у нас последние годы?
«Когда сходит снег, появляется огромное количество свалок»
Татьяна Бас:
Есть положительная тенденция. Если брать борщевик Сосновского, площади сокращаются. Да, иногда он появляется в таких местах, где его ранее не было. Но тенденция к сокращению площадей есть, и она довольно большая. Взять тот же Логойский район. Работа там проведена колоссальная. Что касаемо наведения порядка, здесь больше человеческий фактор срабатывает. Основной период, когда мы боремся со свалками, – это весна. Когда сходит снег, появляется огромное количество свалок, рейдов, контрольных мероприятий. Ввиду сегодняшних погодных условий и того, что люди стремятся отдохнуть, еще раз хочется напомнить про отдых без вреда природе. Восемь простых правил, известных каждому, даже детям: парковка транспорта в установленных местах, если места не организованы, значит, это парковка не менее 30 метров от береговой линии. Это неповреждение напочвенного покрова, неразведение костров в неустановленных местах. Не забывайте брать с собой мангалы и при посещении особо охраняемых территорий помнить о том, что там действует специальный режим. Не надо нарушать режим охраны. И самое главное, от чего вокруг станет только чище, – убирайте за собой мусор.
«Надо немножко потерпеть». На птицефабрике объяснили, почему сбрасывают навоз вблизи жилых домов – подробности.
Сергей Шуманский:
Людям свойственно списывать свои недуги и болезни на природу и вредное воздействие окружающей среды. Однако влияние экологии на здоровье человека сегодня напрямую зависит от нас самих.
Будущее всего человечества – это чистый воздух, вода, лес и земля. Только правильное отношение к природе позволит будущим поколениям быть здоровыми и счастливыми.
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