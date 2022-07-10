Почему отходы – это удобрения и как борются с борщевиком? О проблемах экологии поговорили с комитетом природных ресурсов

Экологический кризис, поразивший нашу планету, внес существенные коррективы в отношения человека и природы, заставил переосмыслить все достижения мировой цивилизации. Одна из важнейших глобальных проблем современного мира – урбанизация, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. «Даже невозможно открыть окно». Жители садового товарищества рассказали, как их «забросали» тоннами помета – читайте далее.

Сергей Шуманский, ведущий:

Городская среда становится основным местом обитания человека, поэтому подлежит пристальному рассмотрению и изучению. Неизбежный спутник цивилизации – возрастающее количество бытовых и промышленных отходов. Горы мусора буквально растут по всей планете. И в любой стране, городе или деревне особо остро стоит вопрос с его утилизацией. О том, с какими экологическими проблемами сталкивается Беларусь, в частности Минска область, поговорим с заместителем начальника отдела Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяной Бас. Сергей Шуманский:

Является ли, с вашей точки зрения, каким-то нарушением складирование этих отходов птицефабрики? «Отходы, которые вывозятся, являются удобрениями»

Татьяна Бас, заместитель начальника отдела Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В данном случае отходы, которые вывозятся, являются удобрениями. Земли, на которых они складируются, являются землями юридического лица. Таким образом, нарушения в данном случае нет. Сергей Шуманский:

А тот запах, о котором идет речь? Это неизбежно? Татьяна Бас:

Да, к сожалению, это неизбежно. Особенно вспомним весну, когда у нас со всех ферм, птицефабрик, свинокомплексов вывозится вся органика на поля. Да, запах есть. И он будет, от этого мы не уйдем. Сергей Шуманский:

Какой ее дальнейший путь? Татьяна Бас:

В дальнейшем она будет развезена по полю. Она не буде лежать конкретно в этом месте и долго приносить какое-то неудобство близлежащим районам, жителям. Это развезется, и в дальнейшем будут проходить сельскохозяйственные работы. Я думаю, что это все временно. Сергей Шуманский:

Я знаю, что и у вас есть некоторые нарекания к дачникам. «Переполненные контейнеры, контейнерные площадки, загрязнение отходами близлежащих территорий»

Татьяна Бас:

Да, с садоводческими товариществами есть вопросы в части того, каким образом организован вывоз отходов с территорий. Зачастую бывают нарушения по данной части обращения с отходами. Нередки случаи нарушений в части удаления растительного мира. Особенно в осенний период, когда идет уборка территории членами садоводческого товарищества. Имеют место такие нарушения, как переполненные контейнеры, контейнерные площадки, загрязнение отходами близлежащих территорий. Комитетом в данном направлении ведется работа. За шесть месяцев проведено 215 контрольных мероприятий только на территориях садоводческих товариществ, в результате которых выявлено 301 нарушение, выдано 120 предписаний и рекомендаций в адрес садоводческих товариществ. Есть нарушения. Сергей Шуманский:

Их, я так понимаю, сложно не заметить. Часто бывает, могу по собственному опыту сказать, едешь – возле остановок… Татьяна Бас:

Особенно это в выходной, когда проезжаешь остановки, близлежащие к садоводческим товариществам. Все это в пакетах, в безобразном состоянии. Да, есть такие моменты, ведется работа, ставятся видеокамеры периодически на остановочных пунктах. Прорабатывались такие мероприятия, и они имели положительный результат. Сергей Шуманский:

А товарищества должны организовывать вывоз мусора самостоятельно? Это их обязанность? Татьяна Бас:

Да, на территории садоводческих товариществ организован вывоз мусора в соответствии со схемой обращения с коммунальными отходами района. В соответствии с этой схемой организован вывоз, периодичность вывоза. Можно говорить о том, что где-то не дотягивает, возможно, схема. Возможно, где-то не дорабатывается данный момент, потому что переполнение контейнеров есть. Сергей Шуманский:

Сейчас еще пляжный сезон в разгаре. Наверняка у вас есть работа и на прибрежной полосе, вблизи водоемов. С 8 июля до 8 августа проходит акция «Отдых без вреда природе»

Татьяна Бас:

Да. На сегодня решениями районных исполнительных комитетов утверждено 121 место отдыха на водных объектах. Также решениями райисполкомов утверждены планы по содержанию и благоустройству мест отдыха, в которые включены и организация парковок, контейнерных площадок, установка контейнеров для раздельного сбора. Организация детских площадок, установка малых архитектурных форм. Сегодня этот вопрос довольно актуальный, и Министерством природных ресурсов в рамках популяризации бережного отношения к природе наших граждан, в частности отдыхающих, будет проводиться акция. Стартует она с 8 июля и до 8 августа, в акции будут участвовать также общественные экологи. Во время проведения данной акции «Отдых без вреда природе» будут организованы рейды и выезды инспекторов на территории водных объектов, зон отдыха, на особо охраняемые природные территории. Также будет вестись разъяснительная работа с гражданами. На сегодня есть вопросы в части нарушения гражданами во время отдыха природоохранного законодательства. Основные нарушения, которые допускаются, – это разведение костров в неустановленных местах, парковка транспорта, в том числе и мойка транспорта в прибрежных водоохранных зонах. Также выжигание сухой растительности, бывают повреждения и удаления растительности. Сергей Шуманский:

Проще говоря, вырубка леса. Татьяна Бас:

Да. Вырубка деревьев на дрова, пожарить шашлыки. Сергей Шуманский:

Это что касается проблем, связанных с жизнедеятельностью человека. А есть какие-то проблемы, которые природа нам подкидывает? Как проходит борьба с борщевиком Сосновского?

Татьяна Бас:

У нас насущный вопрос в части борьбы с борщевиком Сосновского. Довольно-таки большая работа ведется в данном направлении. Первый этап работы завершен, проведена химическая обработка территорий, на которых произрастает борщевик. Сегодня мы видим положительные результаты. Есть у нас районы, которые наиболее проблемные по наличию площадей. Одни из таких – Минский, Логойский, Вилейский, Воложинский районы. Это районы, в которых произрастает больше всего борщевика Сосновского. Сергей Шуманский:

Может быть, есть какая-то статистика либо по вашему опыту. Ситуация с экологией, касаемся даже Минской области. За последние, допустим, пять лет есть какая-то тенденция улучшения, ухудшения? Либо все ровно у нас последние годы? «Когда сходит снег, появляется огромное количество свалок»

Татьяна Бас:

Есть положительная тенденция. Если брать борщевик Сосновского, площади сокращаются. Да, иногда он появляется в таких местах, где его ранее не было. Но тенденция к сокращению площадей есть, и она довольно большая. Взять тот же Логойский район. Работа там проведена колоссальная. Что касаемо наведения порядка, здесь больше человеческий фактор срабатывает. Основной период, когда мы боремся со свалками, – это весна. Когда сходит снег, появляется огромное количество свалок, рейдов, контрольных мероприятий. Ввиду сегодняшних погодных условий и того, что люди стремятся отдохнуть, еще раз хочется напомнить про отдых без вреда природе. Восемь простых правил, известных каждому, даже детям: парковка транспорта в установленных местах, если места не организованы, значит, это парковка не менее 30 метров от береговой линии. Это неповреждение напочвенного покрова, неразведение костров в неустановленных местах. Не забывайте брать с собой мангалы и при посещении особо охраняемых территорий помнить о том, что там действует специальный режим. Не надо нарушать режим охраны. И самое главное, от чего вокруг станет только чище, – убирайте за собой мусор. «Надо немножко потерпеть». На птицефабрике объяснили, почему сбрасывают навоз вблизи жилых домов – подробности.