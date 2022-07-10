«Надо немножко потерпеть». На птицефабрике объяснили, почему сбрасывают навоз вблизи жилых домов

Глобальные экологические проблемы неразрывно связаны с деятельностью человека и его влиянием на окружающую среду, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Люди и несколько тысячелетий назад проявляли чрезмерную активность, из-за чего до неузнаваемости менялся ландшафт на некоторых участках целых материков.

Съемочная группа программы «Решение есть!» отправляется в агрогородок Большевик на ту самую первую минскую птицефабрику, чтобы из первых уст узнать, кто, как и по какой причине свозит остатки куриной жизнедеятельности на поля вблизи СТ «Семушки».

Анатолий Куртас, главный агроном ОАО «1-я минская птицефабрика»:

За год накапливается где-то 200 тысяч тонн помета. Вывозится он ежедневно – 200-250 тонн в сутки. Все зависит от количества посаженной птицы. Так как земли к нам присоединили, там никогда не было органических удобрений. Чтобы выполнять продовольственную программу для повышения плодородия почвы, ежедневно вывозится помет на поля. Соблюдаются все санитарные нормы. От населенного пункта 320, а у нас там где-то 700-800 метров.

Вдобавок на птицефабрике успокаивают: то, что жители приняли за птичий помет, – уже готовое удобрение, которое прошло процесс буртования, а значит, не представляет никакой опасности для экологии. Все законно и по технологии. Анатолий Куртас:

Вывозится чистый помет. Курица, конечно, имеет свойство отделять немножко перо. А больше никаких других примесей нет. Хлеб кушают все, надо немножко потерпеть.

Выяснилось, что биологические отходы вывозятся с фабрики ежедневно на поля, которые принадлежат предприятию, разрешение на выброс помета оформлено, поэтому птицефабрика ничего не нарушает. Как заверил наших корреспондентов главный агроном, претензии местных жителей безосновательны. Впрочем, самих местных жителей такой исход дела не устраивает. В борьбе за чистый воздух они намерены идти до конца и планируют обратиться в прокуратуру, ведь верят, что на собственных участках рано или поздно все-таки смогут задышать полной грудью. «Даже невозможно открыть окно». Жители садового товарищества рассказали, как их «забросали» тоннами помета – читайте далее.