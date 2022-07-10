«Даже невозможно открыть окно». Жители садового товарищества рассказали, как их «забросали» тоннами помёта

Глобальные экологические проблемы неразрывно связаны с деятельностью человека и его влиянием на окружающую среду, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Люди и несколько тысячелетий назад проявляли чрезмерную активность, из-за чего до неузнаваемости менялся ландшафт на некоторых участках целых материков.

Сергей Шуманский, ведущий:

Сегодня загрязнение экологии – одна из самых серьезных проблем во всем мире. Как итог – парниковый эффект, глобальное потепление, загрязнение мирового океана и почвы. К слову, именно загрязнение земель несет наибольшую опасность для здоровья человека. И что самое парадоксальное, виновны в этом сами люди. Зачастую мы даже не задумываемся о последствиях, выбрасывая мусор мимо урны или оставляя пакеты с отходами на берегу водоемов. Отдельная тема – промышленные отходы. Здесь речь идет уже о масштабном вмешательстве в экосреду.

Сергей Шуманский:

Основными факторами загрязнения окружающей среды принято считать промышленность, энергетику и транспорт, однако нередко масштабное влияние на экосистемы оказывают агропредприятия и отходы крупных животноводческих комплексов и птицеводства. Высокая степень концентрации птицы на единицу площади неизбежно приводит к масштабному образованию птичьего помета. Это, в свою очередь, создает проблемы по дальнейшему его использованию и утилизации. В среднем одна курица «производит» около 150-200 граммов помета в сутки. При этом не секрет, что на птицефабриках содержатся десятки, а то и сотни тысяч птиц. Накапливаемый помет становится весьма значимым источником загрязнения окружающей среды, а самое главное – воздуха, которым дышит местное население. Многочисленные жалобы с десятками подписей то и дело поступают в местные органы власти, администрации районов и даже на телевидение. Одна из таких историй «с запашком» всего в десяти километрах от Минска в нашем следующем сюжете.

Спасите наши души, мы бредим от удушья! Садовое товарищество «Семушки» завалило навозом. Владельцы приусадебных участков дышат чистейшим удобрением без каких-либо консервантов. А на улицу лишний раз носа не суют. Неприятный запах появился в начале лета, а в жару резкий душок заполняет всю округу.

Наталья Кузяева, местный житель:

Я чудесный обладатель здесь дачного участка. Обратились мы с такой проблемой, что мы, отдыхающие в этой зоне, недалеко от города Минска, в районе 15 километров, ощутили невероятно ужасный запах. Сначала мы думали, что это случайность, не обратили внимания. Но с такой жарой невыносимой, а у нас тут дети, старики, пенсионеры. Многие люди страдают заболеваниями после коронавируса. Мы реально начали задыхаться. У некоторых даже обострились хронические заболевания. И мы поняли, что все неспроста.

Теперь жизнь отдыхающих целиком и полностью зависит от погодных условий. Стоит только ветру подуть – и жилые улицы тут же пустеют, а прогулкам на свежем воздухе люди предпочитают отдых в закрытых помещениях. Некогда цветущий пейзаж всего за несколько дней превратился в источник зловония и пристанище мух. Тысяча тонн птичьего помета появилась здесь неделю назад. Сложили его почти по соседству с жилыми домами, что теперь стоят в облаке ужасного запаха. Местные уверены: такое хранение отходов может повлечь за собой экологическую катастрофу.

Наталья Кузяева:

Мы увидели просто невероятное количество привозящегося сюда непонятным образом удобрения. И мы прекрасно понимаем, что это ненормально. У нас тут находятся заповедные места. Изначально дачи архитекторов давались по четыре сотки. Рядом находится озеро Селюты, которое тоже считается водоемом на случай, если в Минске существует какая-то опасность заражения воды. У нас здесь есть колонка, из которой люди берут воду. И после этой воды люди, которые приезжают сюда на колясках, уходят на своих ногах.

Вместо сельской идиллии – стойкий запах куриного помета, головные боли и сотни мух дома. Такие впечатления остались у Сергея Барташевича после нескольких недель, проведенных на даче. В своем испорченном отдыхе мужчина винит первую минскую птицефабрику. Именно она уже несколько лет свозит на площадку вблизи садового товарищества куриный помет. По мнению жителей, чтобы понять, что это отходы «куриной жизнедеятельности», не нужно специальных познаний. Ведь рядом с ними огромные кучи перьев.

Сергей Барташевич, местный житель:

Это где-то в районе Вишневки, от нас порядка 15-20 километров. Либо там уже нельзя куда-то складывать, соответственно, все это привезли к нам. Дорога в поле перпендикулярно проходит еще километра два точно. Можно было бы и за лесок, и куда-нибудь подальше, подальше от людей. Там возможностей хватает. Там как раз никого нет: ни деревень, ни дач. К слову, птичий помет, согласно классификации Минприроды, по уровню опасности приравнивается к отходам третьего и четвертого класса. Для человека это вреда не несет, а вот передозировка такого удобрения может пагубно сказаться для почвы. На восстановление понадобится пять лет. Сейчас площадка, на которую свозят отходы, заполнена на треть. По словам жителей, большегрузы приходят сюда раз в неделю. Груженая техника не только разбивает всю дорогу, но и теряет по пути часть ароматного груза.

Сергей Горбунов, местный житель:

Я здесь постоянно проживаю. И эта ситуация, которая сейчас у нас происходит, обострилась только в этом году. Да этого все вывозилось, как положено, осенью, пряталось за лес, и никто этого ничего не видел. Это было более-менее понятно. Они не возили по этой дороге, они завозили с другой стороны. И те, кто приезжает сюда на лето, они даже не знали о существовании этой проблемы. Никакого объяснения этому я со своей стороны не вижу. Я не знаю, почему они так сделали. Сколько я здесь живу, да, оно присутствовало, это вывозили, но таких проблем, как они сейчас размолотили дорогу, из одной сделали три, колея в колено. Такого запаха в зоне досягаемости не было. Это первый раз. Думаю, это надо пресечь изначально, потому что мы боимся, что они начнут выкладывать вдоль дороги. Зловонное амбре на своих приусадебных участках ощущают и жильцы еще как минимум двух близлежащих садоводческих товариществ: «Связист» и «Журналист».

Сергей Барташевич:

Прогулялись, хотели узнать мнение окружающих, соответственно, чуть ли не с каждого двора получили подпись в коллективную жалобу, что это надо прекращать. Судя по тому, сколько людей еще не подписались, потому что не присутствуют на дачах. Если бы в выходные собирали, было бы больше. А так порядка 50 человек, которые здесь были, практически 99 % поставили свою подпись против складирования отходов рядом с нашим садовым товариществом. Возмущенные дачники с начала летнего сезона исписали уже не одну пачку бумаг. Коллективные обращения с просьбой не перекрывать им кислород отправляли во всевозможные инстанции.

Наталья Кузяева:

Мы забили тревогу. Мы начали писать в инстанции, наши все сплотились. Это же полное безобразие. Более того, это удобрение не перегнившее. Его безобразным образом привозят и бросают буквально в зоне отдыха. Я считаю, что это безобразие. Я знаю, что есть специальные отстойники. Специальная есть какая-то система. Сергей Барташевич:

Электронное обращение было в райисполком, ка которое был получен ответ о том, что это, оказывается, продовольственная безопасность страны у нас в поле лежит. То есть птицефабрика занимается данным мероприятием и, похоже, имеет право заниматься таким делом.

Жители близлежащих населенных пунктов очень надеются, что хоть кто-то обратит внимание и даст внятный ответ, как им можно защитить свое законное право на спокойную жизнь и прекратить эту ежедневную пытку зловонием и мухами. Сергей Горбунов:

Мы написали электронное обращение в исполком, получили ответ, и ровненько на следующий день нам довезли, чтобы нам, наверное, еще веселее было. У нас есть дедушка, ему 90 лет. Он ходил в поле со шведскими палками. Теперь эти люди, кто выходил гулять в поле, ходят вдоль дороги. Там грузовики со всеми вытекающими.