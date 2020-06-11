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Помочь белорусам в решении проблем. Помощники Президента проведут прямые телефонные линии

11 июня 2020 07:11
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Новости Беларуси. Информация для тех, кто хочет ускорить процесс решения затянувшейся проблемы. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии: когда и по каким номерам звонить

Помочь белорусам в решении проблем. Помощники Президента проведут прямые телефонные линии-1

Помочь белорусам в решении проблем. Помощники Президента проведут прямые телефонные линии-3

Помочь белорусам в решении проблем. Помощники Президента проведут прямые телефонные линии-5

11 июня в Гомельском облисполкоме на связи помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, а в Дятловском райисполкоме на звонки ответит помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. 12 июня в Минском райисполкоме готов к общению помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Кроме того, 12 июня телефонную линию проведет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

Основная цель такой работы с обращениями граждан – максимальное содействие в решении их проблем.

«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону

Данный формат позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, а также изучить срез мнений белорусов для последующего информирования главы государства.

# Прием граждан # общество # Юрий Шулейко # Иван Лавринович # Игорь Евсеев # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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