Прямой эфир

До +34℃ ожидается в Беларуси. Медики напоминают о правилах безопасности в жаркую погоду

11 июня 2020 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 июня белорусов будет испытывать небывалая жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По стране объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что в дневные часы максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градусов.

Медики напоминают об особых правилах поведения в такую погоду: без особой надобности не выходить на улицу с 11 до 17 часов. Отдавать предпочтение просторной и светлой одежде из натуральных тканей, надевать легкие головные уборы. На улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами.

До +34℃ ожидается в Беларуси. Медики напоминают о правилах безопасности в жаркую погоду-1

Для защиты от обезвоживания организма необходимо пить не менее 1,5 литров жидкости в день. При этом вода не должна быть сильно холодной. Лучше обойтись без алкоголя и делать только легкие перекусы.

В помещении с кондиционером не рекомендуется снижать температуру воздуха ниже +22 градусов. Особое внимание детям и пожилым людям. В пятницу, 12 июня, на большей части территории страны жаркая погода сохранится.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уже завтра они будут выбирать будущее. Аттестаты зрелости 10-11 июня получат более 52 тысяч выпускников
10 июня 2020 21:20

Уже завтра они будут выбирать будущее. Аттестаты зрелости 10-11 июня получат более 52 тысяч выпускников

В июле зарядки для электромобилей станут платными
10 июня 2020 19:46

В июле зарядки для электромобилей станут платными

Рота почётного караула представит Беларусь на параде Победы в Москве
10 июня 2020 19:04

Рота почётного караула представит Беларусь на параде Победы в Москве