До +34℃ ожидается в Беларуси. Медики напоминают о правилах безопасности в жаркую погоду

Новости Беларуси. 11 июня белорусов будет испытывать небывалая жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По стране объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что в дневные часы максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градусов.
Медики напоминают об особых правилах поведения в такую погоду: без особой надобности не выходить на улицу с 11 до 17 часов. Отдавать предпочтение просторной и светлой одежде из натуральных тканей, надевать легкие головные уборы. На улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами.