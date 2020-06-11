В Беларуси рассмотрят поправки в закон о госрегулировании торговли и общественного питания
Новости Беларуси. 11 июня у белорусских депутатов насыщенный день. В первом чтении планируется рассмотреть поправки в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Требования к ведению бизнеса в этих сферах упрощаются. Кафе и рестораны смогут сами определять режим работы. Исключение сделано для тех, кто не закроется после 23.00.
В первом чтении планируется рассмотреть также поправки в закон об официальных геральдических символах, во втором – изменения в закон о ветеринарной деятельности.
В Овальном зале также будет представлено соглашение между Беларусью и ООН о проведении совместной конференции высокого уровня, посвященной борьбе с терроризмом. Кроме того, парламентарии рассмотрят декрет Президента об иностранной безвозмездной помощи и корректировки правовых актов, касающихся микрозаймов, госрегулирования производства, оборота и потребления табака.