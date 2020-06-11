В Беларуси рассмотрят поправки в закон о госрегулировании торговли и общественного питания

Новости Беларуси. 11 июня у белорусских депутатов насыщенный день. В первом чтении планируется рассмотреть поправки в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требования к ведению бизнеса в этих сферах упрощаются. Кафе и рестораны смогут сами определять режим работы. Исключение сделано для тех, кто не закроется после 23.00.