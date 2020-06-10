Помощники Президента проведут прямые телефонные линии: когда и по каким номерам звонить
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе свои вопросы можно озвучить представителям главы государства.
Помощники Президента – инспекторы по областям организуют прямые телефонные линии.
10 июня в Администрации Партизанского района столицы на звонки будет отвечать инспектор по Минску Виталий Прима.
11 июня с гражданами пообщаются сразу два помощника Президента: в Гомельском облисполкоме – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, в Дятловском райисполкоме – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.
12 июня свои вопросы можно будет задать инспектору по Минской области Игорю Евсееву. Кроме того, 11 июня прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.
Основная цель такого диалога – возможность в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению проблем. В сложившейся ситуации это наиболее оптимальная форма общения. Для решения более сложных вопросов чиновники готовы выехать на места.