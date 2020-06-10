Помощники Президента проведут прямые телефонные линии: когда и по каким номерам звонить

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе свои вопросы можно озвучить представителям главы государства.

Помощники Президента – инспекторы по областям организуют прямые телефонные линии.

10 июня в Администрации Партизанского района столицы на звонки будет отвечать инспектор по Минску Виталий Прима.