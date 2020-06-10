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«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону

10 июня 2020 11:47
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Новости Беларуси. Выслушать каждого и решить вопросы на местах. Представители Администрации главы государства продолжают проводить прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии: когда и по каким номерам звонить

10 июня на вопросы минчан ответил помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима.

«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону -1

«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону -3

Поступило более 20 звонков. Большая часть обращений коснулась социально-экономической сферы: строительство и выделение жилья, предложения по благоустройству дворовых территорий, а также своевременность выплаты зарплаты и в целом ситуация на рынке труда.

«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону -6

Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:
Каждое из указанных обращений поставлено на контроль. Даны соответствующие поручения службам города для того, чтобы в каждой ситуации разобраться и принять необходимые меры, чтобы те вопросы, которые поднимали граждане в свои обращениях, были решены – либо Администрациями районов, либо комитеты города при необходимости выедут на место.

# Прием граждан # общество # Виталий Прима # Фотофакт

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