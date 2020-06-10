«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону

Поступило более 20 звонков. Большая часть обращений коснулась социально-экономической сферы: строительство и выделение жилья, предложения по благоустройству дворовых территорий, а также своевременность выплаты зарплаты и в целом ситуация на рынке труда.

Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:

Каждое из указанных обращений поставлено на контроль. Даны соответствующие поручения службам города для того, чтобы в каждой ситуации разобраться и принять необходимые меры, чтобы те вопросы, которые поднимали граждане в свои обращениях, были решены – либо Администрациями районов, либо комитеты города при необходимости выедут на место.