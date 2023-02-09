Помните случай с мостом на Немиге? Вот что произошло после этого

Екатерина Забенько, СТВ : Вы сами заговорили об инциденте с мостом на Немиге. Насколько возможно предугадать эту ситуацию? Насколько мы можем гарантировать, что этого больше не произойдет?

В Минске более 1 тысячи 100 улиц, 1 тысячи 300 километров дорог и 120 мостов и путепроводов. Под пристальным вниманием каждый сантиметр асфальта. В программе « Большой город » на СТВ поговорили о качестве столичных магистралей и развязок.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

«Предугадать» – не совсем правильное слово. По результатам данного инцидента, конечно же, был создан рабочий штаб, был отдан ряд распоряжений. Была проведена внеочередная оценка, обследование всех инженерных сооружений по Минску.

Екатерина Забенько:

Насколько глубокой была работа, насколько можно доверять тем специалистам, которые проверяли эти конструкции?

Сергей Панев:

Это наша наука. Все аттестованные организации, специалисты отработали довольно глубоко. В некоторые существующие мостовые сооружения был внесен ряд дополнительных замечаний, но такого угрожающего нигде обнаружено не было. Сегодня было принято решение, что мы на все отремонтированные инженерные сооружения установим датчики диагностики состояния напряжения, растяжения мостовых сооружений. Оно позволяет вывести все в режим ежедневно контролируемого процесса, который будет подсказывать, на каких сооружениях возможны негативные воздействия. Это позволит виртуально мониторить состояние всех отремонтированных сооружений. И мы эту работу будем продолжать постоянно.