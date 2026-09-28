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Новости по тегу #Сергей Панев

В Минске построят 3 новых путепровода через железную дорогу и мост через Свислочь
28 сентября 2026 17:42

В Минске построят 3 новых путепровода через железную дорогу и мост через Свислочь

Ремонт моста через Свислочь в Минске идет с опережением графика
04 августа 2026 18:01

Ремонт моста через Свислочь в Минске идет с опережением графика

На проспекте Независимости в Минске обновляют мост через реку Свислочь
06 июля 2026 11:11

На проспекте Независимости в Минске обновляют мост через реку Свислочь

«Работаем с нашими учеными» – что позволяет делать дороги более долговечными, рассказал эксперт
09 июня 2026 12:58

«Работаем с нашими учеными» – что позволяет делать дороги более долговечными, рассказал эксперт

Какие путепроводы и мосты отремонтируют в Минске – рассказал директор ГП «Гордорстрой»
09 июня 2026 12:41

Какие путепроводы и мосты отремонтируют в Минске – рассказал директор ГП «Гордорстрой»

В Минске ведут работы по созданию нового транспортного кольца
06 апреля 2026 11:04

В Минске ведут работы по созданию нового транспортного кольца

Кухарев рассказал о планах по совершенствованию транспортной логистики в городе
25 марта 2026 17:40

Кухарев рассказал о планах по совершенствованию транспортной логистики в городе

Как обеспечивают безопасность во время ремонта и эксплуатации путепроводов – объяснил эксперт
16 февраля 2026 18:32

Как обеспечивают безопасность во время ремонта и эксплуатации путепроводов – объяснил эксперт

С 1 ноября открывается движение на путепроводе между пр. Независимости и ул. Московской
31 октября 2025 18:08

С 1 ноября открывается движение на путепроводе между пр. Независимости и ул. Московской

Восстановить движение по путепроводу в районе проспекта Независимости планируют до конца 2025-го
20 августа 2025 18:08

Восстановить движение по путепроводу в районе проспекта Независимости планируют до конца 2025-го

В Минске завершается ремонт путепровода на проспекте Независимости
04 августа 2025 13:42

В Минске завершается ремонт путепровода на проспекте Независимости

С 10 мая закрывается движение по мосту на пересечении Голодеда и Свислочской в Минске
06 мая 2025 18:16

С 10 мая закрывается движение по мосту на пересечении Голодеда и Свислочской в Минске