Новости по тегу #Сергей Панев

Новые транспортные артерии свяжут между собой соседние микрорайоны.
На объекте прошло рабочее совещание под руководством заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна.
На первом этапе специалисты организовали схемы объезда и приступили к демонтажу дорожного покрытия.
До начала работ проводится исследование состояния покрытия – степень износа, интенсивность движения, загруженность.
«Приступили к реализации объекта строительства путепровода от улицы Ратомской в сторону улицы Колесникова – это так называемый путепровод через рынок Ждановичи. В планах также в этом году еще выполнить ремонт моста через реку Свислочь по проспекту Независимости».
Первым шагом масштабного проекта стало строительство путепровода от улицы Тимирязева до Колесникова – это своеобразный старт новой логистической стратегии столицы.
В Минске приступили к реализации масштабного проекта, который должен кардинально изменить транспортную логистику столицы. Задача – разгрузить Минскую кольцевую автодорогу и центр города, создав альтернативные маршруты для жителей отдаленных районов.
«Мониторинговая система преднапряженного состояния рабочих поверхностей – это вертикальные датчики отклонения от вертикали и прогибов железобетонных балок, которые позволяют контролировать распределение нагрузок по пролету путепровода и прогнозировать возможные вероятные возникновения дефектов».
Были проведены работы по благоустройству: уложены тротуары, установлены перила и смонтировано наружное освещение. Напомним, ремонт моста начался в феврале. Работы велись в круглосуточном режиме, что позволило сократить сроки.
Работы ведутся ежедневно, в круглосуточном режиме и без выходных.
На данный момент завершено 95 % монтажа металлического пролетного строения.
Завершить работы планируют до конца года.
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