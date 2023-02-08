Какие путепроводы и мосты планируют строить или ремонтировать? Рассказал директор ГП «Гордорстрой»

В Минске более 1 тысячи 100 улиц, 1 тысячи 300 километров дорог и 120 мостов и путепроводов. Под пристальным вниманием каждый сантиметр асфальта. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о качестве столичных магистралей и развязок. Екатерина Забенько, СТВ:

Начнем с радостного события для всех автомобилистов, чей маршрут ежедневно либо часто пролегает через улицы Аэродромную, Жуковского. Там открылась новая транспортная развязка. Расскажите, как велось строительство. С какими сложностями столкнулись? Я знаю, что были моменты, которые препятствовали скорейшему завершению работ.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Да, было. Наверное, порядка 7 лет назад началась реализация объекта – благоустройство территории, отведенной под квартал застройки «Минск Мир». Все начиналось с выноса инженерных сетей и освобождения прилегающих территорий, снос частного сектора. Многочисленные суды, обращения граждан, жалобы – все это рассматривалось своевременно, максимально быстро, но все-таки были некоторые моменты, которые не так быстро, как хотелось бы, решались. На днях мы все-таки закончили комплекс работ, достроили до конца развязку, выполнили все пусконаладочные работы по подземным пешеходным переходам и открыли все-таки эту развязку на пересечении улиц Аэродромная и Жуковского. Я думаю, что данная развязка должна значительно разгрузить этот микрорайон от всех возможных заторов, перераспределить маршруты движения. Временно ограниченно движение через улицу Вирскую, там ведутся еще работы. Тоже рассчитываем, что в ближайшее время закончим, чтобы сделать проезд граждан от дома на работу и наоборот более комфортным.

Екатерина Забенько:

Я так понимаю, люди не сразу поверили в это счастье, в эту удачу, что даже не стали сразу пользоваться подземными пешеходными переходами, которые были для них построены. Сегодня есть возможность официально заявить, что пользуйтесь развязкой, пешеходными переходами. Еще один из важнейших, наверное, для вас и всех минчан объектов – это путепровод на улице Радиальная, к ремонту которого вы преступили буквально на днях. Расскажите, какие работы там будут проведены?

Сергей Панев:

В настоящий момент у нас заключен договор с «Мостостроительным управлением», «Мостострой» приступил к реализации подготовительного этапа. Там сейчас организовываются временные объезды, проезды. Думаю, что в ближайшие две недели мы уже перепустим движение, реализуем подготовительный этап и начнем уже демонтажные работы. Путепровод предусмотрен капитальным ремонтом. Ремонт-замена всех балок, ремонт несущих ригелей и восстановление опорных элементов. Мы рассчитываем, что, согласно проектной документации, все будет выглядеть так, как запланировано, но всегда при каких-то вскрытых элементах находятся форс-мажорные обстоятельства. Это рабочие моменты, которые могут повлиять на ход развития строительного процесса. Я думаю, что у нас все будет хорошо. В том режиме, как мы отработали прошлый год, так же высадимся на объекты, постараемся в течение текущего года до установления неблагоприятных погодных условий закончить все работы. Екатерина Забенько:

Еще вы приступаете к ремонту путепровода где-то в районе Минской кольцевой дороги.

Сергей Панев:

Через вашу передачу хотел бы анонсировать, что приступаем к ремонту 25-го километра наружного кольца. Путепровод с проспектом Дзержинского, выезд в сторону Дзержинского. Начнем это с подготовительного этапа, будет ограничено по самому проспекту (по путепроводу именно) движение по третьим полосам в обоих направлениях, выполним подготовительный этап и построим опору перспективного путепровода, потом освободим, но на данном ремонте будет некоторое неудобство в той части, что по схеме организации дорожного движения не получается пустить личный транспорт на путепровод, поэтому будут временные неудобства, за что мы приносим свои извинения, постараемся максимально быстро отработать и открыть развязку в полном объеме. Екатерина Забенько:

Я, кстати, обратила внимание, что часто заявляется, что ремонт будет год, два, еще дольше, но, как правило, сдается намного раньше. Я это несколько раз замечала.