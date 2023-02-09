Новые автобусы и троллейбусы появятся в Минске в 2023-м. Об этом рассказала Надежда Лазаревич

Новости Беларуси. Парк пассажирского транспорта в Минске продолжит обновляться. На улицы столицы выйдут новые машины производства «Белкоммунмаша» и МАЗа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич посетила филиал «Минсктранса». В ходе встречи она ознакомилась с особенностями техобслуживания и ремонта подвижного состава первого транспортного парка, а еще пообщалась с работниками.

Говорили об обеспеченности современными автобусами, троллейбусами и трамваями, комфортности и безопасности поездок, а также развитии маршрутной сети.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Не первый раз уже общаемся с водителями технопарка. Действительно, есть вопросы по новой технике, есть какие-то замечания системные по электрике. Но все отрабатывается. Самое главное, что у нас есть белорусские автобусы, белорусские троллейбусы, мы понимаем, где мы будем их покупать. На 2023 год запланирована закупка нового подвижного состава для «Минсктранса». Объемы и количество мы сейчас непосредственно отрабатываем с учетом источника финансирования.