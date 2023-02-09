Новые автобусы и троллейбусы появятся в Минске в 2023-м. Об этом рассказала Надежда Лазаревич

Новости Беларуси. Парк пассажирского транспорта в Минске продолжит обновляться. На улицы столицы выйдут новые машины производства «Белкоммунмаша» и МАЗа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Парк пассажирского транспорта в Минске продолжит обновляться. На улицы столицы выйдут новые машины производства «Белкоммунмаша» и МАЗа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич посетила филиал «Минсктранса». В ходе встречи она ознакомилась с особенностями техобслуживания и ремонта подвижного состава первого транспортного парка, а еще пообщалась с работниками.
Говорили об обеспеченности современными автобусами, троллейбусами и трамваями, комфортности и безопасности поездок, а также развитии маршрутной сети.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Не первый раз уже общаемся с водителями технопарка. Действительно, есть вопросы по новой технике, есть какие-то замечания системные по электрике. Но все отрабатывается. Самое главное, что у нас есть белорусские автобусы, белорусские троллейбусы, мы понимаем, где мы будем их покупать. На 2023 год запланирована закупка нового подвижного состава для «Минсктранса». Объемы и количество мы сейчас непосредственно отрабатываем с учетом источника финансирования.
Транспортный парк № 1 был введен в 2020 году и строился с применением новейших технологий. Изначально он планировался как троллейбусный. Сейчас на обслуживании филиала находится более 200 единиц транспорта. Автопарк постоянно пополняется: есть новые дизельные и электрические МАЗы.
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