Прямой эфир

Новые автобусы и троллейбусы появятся в Минске в 2023-м. Об этом рассказала Надежда Лазаревич

09 февраля 2023 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Парк пассажирского транспорта в Минске продолжит обновляться. На улицы столицы выйдут новые машины производства «Белкоммунмаша» и МАЗа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новые автобусы и троллейбусы появятся в Минске в 2023-м. Об этом рассказала Надежда Лазаревич-1

Заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич посетила филиал «Минсктранса». В ходе встречи она ознакомилась с особенностями техобслуживания и ремонта подвижного состава первого транспортного парка, а еще пообщалась с работниками.

Новые автобусы и троллейбусы появятся в Минске в 2023-м. Об этом рассказала Надежда Лазаревич-4

Говорили об обеспеченности современными автобусами, троллейбусами и трамваями, комфортности и безопасности поездок, а также развитии маршрутной сети.

Новые автобусы и троллейбусы появятся в Минске в 2023-м. Об этом рассказала Надежда Лазаревич-7

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Не первый раз уже общаемся с водителями технопарка. Действительно, есть вопросы по новой технике, есть какие-то замечания системные по электрике. Но все отрабатывается. Самое главное, что у нас есть белорусские автобусы, белорусские троллейбусы, мы понимаем, где мы будем их покупать. На 2023 год запланирована закупка нового подвижного состава для «Минсктранса». Объемы и количество мы сейчас непосредственно отрабатываем с учетом источника финансирования.

Новые автобусы и троллейбусы появятся в Минске в 2023-м. Об этом рассказала Надежда Лазаревич-10

Транспортный парк № 1 был введен в 2020 году и строился с применением новейших технологий. Изначально он планировался как троллейбусный. Сейчас на обслуживании филиала находится более 200 единиц транспорта. Автопарк постоянно пополняется: есть новые дизельные и электрические МАЗы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Общественный транспорт # общество # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда введут в эксплуатацию долгострой на пересечении Независимости и Калиновского и чем уникален этот объект?
09 февраля 2023 14:25

Когда введут в эксплуатацию долгострой на пересечении Независимости и Калиновского и чем уникален этот объект?

Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта
09 февраля 2023 14:13

Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта

Пинские пограничники сбили украинский беспилотник
09 февраля 2023 14:00

Пинские пограничники сбили украинский беспилотник