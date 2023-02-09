Слуцк – культурная столица Беларуси в 2023-м. Мероприятия стартуют уже 24 февраля

Культурная столица Беларуси – 2023. Слуцк – город с древней историей, знаменитый памятниками архитектуры и выдающимися уроженцами. Место, где появилась одна из первых профессиональных театральных трупп и находится старейшая школа нашей страны. В прошлом веке здесь преподавал сам Якуб Колас, и здесь же он впервые озвучил на публику свою поэму «Новая зямля». Но главный культурный артефакт города – слуцкие пояса. Их изготавливали в XVIII-XIX веках из шелковых, золотых и серебряных нитей на уникальных ткацких станках. К слову, слуцкая мануфактура тоже стала одной из первых в Речи Посполитой.