Почему дороги ремонтируются, когда минчане спят? Ответил генеральный директор Горремавтодора

В Минске более 1 тысячи 100 улиц, 1 тысячи 300 километров дорог и 120 мостов и путепроводов. Под пристальным вниманием каждый сантиметр асфальта. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о качестве столичных магистралей и развязок. Екатерина Забенько, СТВ:

Какие конкретно сегодня нарекания к качеству столичных дорог и что можно сделать, чтобы устранить их быстрыми темпами?

Денис Глинский, генеральный директор Горремавтодора Мингорисполкома:

Вопрос очень актуальный. Минская улично-дорожная сеть, минские улицы – это как живой организм. А за ним надо смотреть, его надо поддерживать. К сожалению, очень много у нас в этом сезоне ямочного ремонта. Почему это происходит? Наверное, эти частые перепады, переходы через ноль, процессы замораживания, оттаивания – и эти дорожные покрытия начинают разрушаться. И еще автомобильная нагрузка. Екатерина Забенько:

Которая, наверное, с каждым годом возрастает. Денис Глинский:

Совершенно верно. С каждым годом увеличивается количество автомобилей. Хочу сказать, что на тех улицах, на которых несколько лет назад делали ремонт, такого разрушения нет. Это происходит с улично-дорожной сетью, которая уже давно не подвергалась капитальному ремонту, реконструкции, на которой уже, может быть, 8-10 лет не перекладывали асфальтобетон. Екатерина Забенько:

Качество ремонта или используемые материалы – что имеет большее значение, когда мы говорим о совершенствовании столичных магистралей? Денис Глинский:

На сегодня, согласно технологии укладки асфальтобетона, мы применяем литые асфальтобетонные смеси, которыми можно работать до минус 10 градусов. Когда будет среднесуточная температура плюс 5 и выше, мы будем работать нашими обыкновенными горячими асфальтобетонами. Конечно, процесс устранения ямочности и колейности в Минске примет более масштабный период. До 1 мая, как известно, у нас в планах убрать всю ямочность в столице. Екатерина Забенько:

Давайте о планах поговорим. Как формируются списки первоочередных улиц и почему именно они попадают в график в первую очередь?

Денис Глинский:

В 9 административных районов Минска есть 9 ремавтодоров. В каждом районе есть соответствующая дорожная служба, которая мониторит улично-дорожную сеть того или иного района. Это первое. Второе. Есть отдел технадзора в самом Горремавтодоре, есть еще 115.бел, где мы стараемся реагировать моментально и выполнять все нарекания. Екатерина Забенько:

Если любой житель Минска обратится к вам с просьбой срочно устранить ямочность на каком-то участке дорог, то это, в принципе, возможно? Денис Глинский:

Это возможно. Может быть, мы не устраним ее сразу же, но у нас есть планы, есть количество улиц, есть определенная площадь, есть значимость улиц. Это проспекты, каркасные улицы, обычные улицы спальных районов, переулки, проезды. Екатерина Забенько:

О каком количестве улиц одновременно может идти речь? Хватает ли нам для этого техники и специалистов? Денис Глинский:

На сегодня наши бригады асфальтобетонщиков работают на 25 улицах Минска одновременно. Работы проводятся не только в дневное время, но и в ночное. Приносим свои извинения жителям Минска. Наверное, иногда будут такие неловкие моменты, когда спать хочется…

Екатерина Забенько:

Думаю, что все с пониманием относятся. Это в первую очередь для автомобилистов и делается. Денис Глинский:

Я надеюсь, что с пониманием относятся. Ночью люди спят, а мы работаем. Но тем не менее ямочность надо устранять. В прошлом году была закуплена современнейшая техника. Это такие котлы для транспортировки литых асфальтобетонных смесей, вместимость – около 10-12 тонн. Если раньше мы возили небольшими термосами по 1,5-2 тонны, то сегодня это 10-12 тонн. Производительность у нас увеличилась в 4 раза. Только за январь мы уложили порядка 26 тысяч квадратных метров асфальтобетона. Выполнили ямочный ремонт. Екатерина Забенько:

О каком объеме идет речь? Что находится в вашем распоряжении? Денис Глинский:

В нашем подчинении 25 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети, включая сами улицы, тротуары, площадки, площади. В планах на 2023 год у нас выполнение работ на около 1,5 миллиона квадратных метров, это было и в 2022 году. Екатерина Забенько:

А сколько это улиц?

Денис Глинский:

Так я не могу сказать. Это около 70 и улиц, и участков улично-дорожных сети. В этом году мы придем на участок Партизанского проспекта. Очень много жалоб, нареканий. Там уже 11 лет не было ремонта с полной заменой. Улица Голубева в Московском районе. В каждом районе будет по несколько улиц, где мы выполним асфальтирование с полной заменой. Екатерина Забенько:

Вы работаете круглосуточно, чтобы скорее устранить ямочность, сделать те же путепроводы. Это не так получается, что мы работаем в расслабленном режиме и максимально затягиваем все сроки. Денис Глинский:

По-другому никак. В дополнение к вышесказанному. Озвучено, что 26 мостов и путепроводов будут подвержены реконструкции, капитальным ремонтам. Я хотел бы сказать, что в Минске все остальные мосты и путепроводы будут поддерживаться как текущим ремонтом, так и текущим содержанием. То есть мы все наши мосты и путепроводы приведем к 1 мая в нормальное состояние, скажем так, после зимнего периода. Мы выйдем так же и с текущими ремонтами. У нас около 10 мостов, путепроводов в планах на 2023 год. Это тоже будут замена перильного ограждения, замена деформационных швов, замена асфальтобетонного покрытия. Екатерина Забенько:

Любят шутить многие автомобилисты, когда дорожные работы ведутся в какую-то непогоду (в снег, в дождь). Это действительно не по технологии или мы научились делать ямочный ремонт в непогоду, чтобы это было надолго?