«Поменяла бы в себе практически всё». Почему белорусская телеведущая не может принять свою внешность?
1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Что уж говорить, если комплексом неполноценности страдают даже те, кому, казалось бы, грех пенять на отражение в зеркале...
Юлия Самусенко, телеведущая:
Я не могу похвастаться тем, что принимаю себя на 100 %. Когда я вижу девушку с красивыми, пышными формами, в короткой юбке, открытом топе, я думаю: круто, она же принимает себя! Я прежде чем надеть что-то короткое, всегда подумаю. Мне всегда что-то в себе не нравится. Поэтому я искренне завидую тем людям, которые принимают себя полностью.
Юлия Самусенко – телеведущая утренней программы. Она будит белорусов с экранов телевизоров и заряжает позитивом на весь день. Длинные волосы, осиная талия, точеная фигура – так было не всегда. О том, каково это – быть не такой, как все, девушка знает не понаслышке.
«Мое тело – мое дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой (подробности).
Юлия Самусенко:
Я всегда стремилась к тому, чтобы быть на виду. Стать телеведущей захотела после 8 класса, мне искренне захотелось этим заниматься. Поэтому я поступила на журфак, а дальше стремилась именно к этому. Но выдающейся красоткой, которая получала много комплиментов, никогда не была. У меня был серый цвет волос, в школе я носила очки. Я бы сказала, что была непрезентабельной девочкой. Не такой, которая привлекает к себе много внимания. Скорее, даже где-то незаметной, не очень уверенной в себе. Я не привлекала к себе много внимания. Может быть, из-за этого мне потом захотелось быть ярче. Теперь я блондинка.
Красота – понятие относительное. И тем не менее многим из нас что-то да не нравится в своей внешности. Будь то лишний вес, морщинка на лбу или горбинка на носу. Вид этих несовершенств портит нам настроение, мы переживаем, нервничаем, считаем себя недостаточно привлекательными.
Юлия Самусенко:
Если честно, поменяла бы в себе практически все. Нам, женщинам, всегда что-то в себе не нравится. Если бы у меня была возможность обратиться к пластическому хирургу, в первую очередь я бы поправила ноги – постройнила их. Возможно, изменила бы форму носа и скорректировала овал лица. Смотрю на себя в зеркало, и мне не все в себе нравится.
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Часто встречается, когда человек очень красивый, стройный, приятный. Но если с ним говорить, он реально говорит: нет, я не красотка или не красавец. Вопрос самооценки – он себя видит искаженно в другую сторону. Наоборот, антибодипозитив. То есть когда человек абсолютно прекрасен, но не готов это принять.
Все больше женщин ложатся на стол к хирургам, чтобы устранить изъяны во внешности, которые, по сути, таковыми и не являются. Индустрия красоты шагнула настолько далеко, что «слепить» из себя кого угодно можно в буквальном смысле. Но ведь в этом и кроется подвох: если можно быть кем угодно, как же настоящая внешность?
Юлия Самусенко:
Что хорошего можно извлечь из бодипозитива для меня, это исключительно принятие себя. Принятие лишнего веса – то, на что нам сложно повлиять. Но уход за собой, например, излишняя небритость… Я считаю, за этим нужно следить, это твой внешний вид, ты должен быть в первую очередь опрятным. Нужно думать об окружающих, насколько это будет эстетично.
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