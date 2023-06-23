«Поменяла бы в себе практически всё». Почему белорусская телеведущая не может принять свою внешность?

1967 год. США, в Центральном парке Нью-Йорка собрались сотни агрессивно настроенных женщин. Дамы с плакатами «Нам не стыдно за свой жир» скандировали: «Мое тело – мое дело!» Так началась история одного из самых популярных движений современности – бодипозитива, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Что уж говорить, если комплексом неполноценности страдают даже те, кому, казалось бы, грех пенять на отражение в зеркале...

Юлия Самусенко, телеведущая:

Я не могу похвастаться тем, что принимаю себя на 100 %. Когда я вижу девушку с красивыми, пышными формами, в короткой юбке, открытом топе, я думаю: круто, она же принимает себя! Я прежде чем надеть что-то короткое, всегда подумаю. Мне всегда что-то в себе не нравится. Поэтому я искренне завидую тем людям, которые принимают себя полностью. Юлия Самусенко – телеведущая утренней программы. Она будит белорусов с экранов телевизоров и заряжает позитивом на весь день. Длинные волосы, осиная талия, точеная фигура – так было не всегда. О том, каково это – быть не такой, как все, девушка знает не понаслышке. «Мое тело – мое дело». Когда зародилось течение бодипозитива? Вот как женщины боролись за право быть собой (подробности).

Юлия Самусенко:

Я всегда стремилась к тому, чтобы быть на виду. Стать телеведущей захотела после 8 класса, мне искренне захотелось этим заниматься. Поэтому я поступила на журфак, а дальше стремилась именно к этому. Но выдающейся красоткой, которая получала много комплиментов, никогда не была. У меня был серый цвет волос, в школе я носила очки. Я бы сказала, что была непрезентабельной девочкой. Не такой, которая привлекает к себе много внимания. Скорее, даже где-то незаметной, не очень уверенной в себе. Я не привлекала к себе много внимания. Может быть, из-за этого мне потом захотелось быть ярче. Теперь я блондинка. Красота – понятие относительное. И тем не менее многим из нас что-то да не нравится в своей внешности. Будь то лишний вес, морщинка на лбу или горбинка на носу. Вид этих несовершенств портит нам настроение, мы переживаем, нервничаем, считаем себя недостаточно привлекательными.

Юлия Самусенко:

Если честно, поменяла бы в себе практически все. Нам, женщинам, всегда что-то в себе не нравится. Если бы у меня была возможность обратиться к пластическому хирургу, в первую очередь я бы поправила ноги – постройнила их. Возможно, изменила бы форму носа и скорректировала овал лица. Смотрю на себя в зеркало, и мне не все в себе нравится.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Часто встречается, когда человек очень красивый, стройный, приятный. Но если с ним говорить, он реально говорит: нет, я не красотка или не красавец. Вопрос самооценки – он себя видит искаженно в другую сторону. Наоборот, антибодипозитив. То есть когда человек абсолютно прекрасен, но не готов это принять.