Турчину и Вольфовичу вручили знаки отличия прокуратуры «За заслугі»

Новости Беларуси. В преддверии Дня работников прокуратуры Беларуси лучшим сотрудникам ведомства вручили заслуженные награды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Торжественная церемония прошла в знаковом месте – на Кургане Славы. За активное взаимодействие с органами прокуратуры председателю Миноблисполкома Александру Турчину и госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу вручены знаки отличия прокуратуры «За заслугі». Также поощрили сотрудников ведомства за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Всего наград удостоены 60 человек, в том числе 30 ветеранов ведомства. По традиции гости и участники праздника возложили цветы к подножию мемориала, посвященного воинам-освободителям.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Работа прокурора всегда важна, потому что мы стоим на страже закона. А что такое закон? Это правила нашей жизни. И сегодня для меня было большой честью вручить государственные награды от имени главы государства, медали и благодарности нашего Президента. И услышать слова, которые сказал Президент для каждого прокурорского работника. Для нас это огромная честь. Мы стараемся, справляемся, так и дальше будем держать.

Владимир Непокупный, прокурор Дзержинского района:

Служба у нас довольно сложная, ответственная. Приходится иногда задерживаться после работы. Отдаемся полностью своей службе. Свою профессию я выбрал со студенческой скамьи. Закончил юридический факультет Белорусского государственного университета. Еще тогда мне очень понравилось уголовное право. И мой выбор был совершенно осознанный.