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Турчину и Вольфовичу вручили знаки отличия прокуратуры «За заслугі»

23 июня 2023 16:32
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Новости Беларуси. В преддверии Дня работников прокуратуры Беларуси лучшим сотрудникам ведомства вручили заслуженные награды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Турчину и Вольфовичу вручили знаки отличия прокуратуры «За заслугі»-1

Торжественная церемония прошла в знаковом месте – на Кургане Славы. За активное взаимодействие с органами прокуратуры председателю Миноблисполкома Александру Турчину и госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу вручены знаки отличия прокуратуры «За заслугі». Также поощрили сотрудников ведомства за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Всего наград удостоены 60 человек, в том числе 30 ветеранов ведомства. По традиции гости и участники праздника возложили цветы к подножию мемориала, посвященного воинам-освободителям.

Турчину и Вольфовичу вручили знаки отличия прокуратуры «За заслугі»-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Работа прокурора всегда важна, потому что мы стоим на страже закона. А что такое закон? Это правила нашей жизни. И сегодня для меня было большой честью вручить государственные награды от имени главы государства, медали и благодарности нашего Президента. И услышать слова, которые сказал Президент для каждого прокурорского работника. Для нас это огромная честь. Мы стараемся, справляемся, так и дальше будем держать.

Турчину и Вольфовичу вручили знаки отличия прокуратуры «За заслугі»-7

Владимир Непокупный, прокурор Дзержинского района:
Служба у нас довольно сложная, ответственная. Приходится иногда задерживаться после работы. Отдаемся полностью своей службе. Свою профессию я выбрал со студенческой скамьи. Закончил юридический факультет Белорусского государственного университета. Еще тогда мне очень понравилось уголовное право. И мой выбор был совершенно осознанный.

Турчину и Вольфовичу вручили знаки отличия прокуратуры «За заслугі»-10

Больше века сотрудники прокуратуры стоят на страже законности и правопорядка. А с прошлого года активно ведется расследование дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В Минской области уделяют особое внимание созданию комфортных условий для работы госслужащих. Так, в Марьиной Горке и Копыле были открыты новые здания прокуратуры. На очереди – Смолевичи и Червень.

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Владимир Непокупный # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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