«Поезд Памяти» прибыл в Гродно! Смотрите путевой дневник СТВ

Новости Беларуси. 14 городов по маршруту следования – от запада Беларуси до российского Урала. Ежедневная рубрика о путешествии участников патриотического проекта «Поезд Памяти». Команда СТВ отправилась в путь вместе с ними, чтобы первыми рассказать вам о самых ярких моментах этого патриотического проекта. 23 июня юных гостей из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана встречал город Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа». Смотрите наш путевой дневник.

Анна Корольчук, корреспондент:

Город замков, храмов и музеев. Сегодня участников проекта «Поезд Памяти» встречает Гродно. И прежде всего гостей знакомят с его культурным наследием. Еще в XVI веке Гродно называли самым красивым городом Европы. И несмотря на все то количество войн, которые прошли через его территорию, городу удалось сохранить свои архитектурные жемчужины. В центре города на площади в 200 га сосредоточено более 300 исторических памятников.

Тимофей Курстак, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

В первую очередь я бы хотел упомянуть архитектуру нашего города. Он сохранил именно архитектуру Речи Посполитой. Да, большая часть города была разрушена во время войн, но все равно 35 % сохранили свою архитектуру.

Маргарита Крупица, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Обязательно стоит посетить Костел Святого Франциска Ксаверия, конечно, Советская площадь, вечером там особенно красиво. Наши замки, синагога, которая одна из немногих осталась на территории Республики Беларусь.

Анна Корольчук:

После знакомства с городом – более тесное знакомство между собой и отрядный тимбилдинг. Ведь в долгой дороге так нужно надежное дружеское плечо. Юноши и девушки также присоединились к республиканской молодежной акции «Народная зарядка».

Анастасия Акимова, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Все готовы прийти на помощь, такие дружелюбные, открытые ребята, очень классные.

Ислам Гаврилов, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Невероятно удивлен, такой межкультурный обмен. Познакомился уже с ребятами из Беларуси, из Армении, из Кыргызстана. Из России тоже со многими ребятами познакомился. И все такие классные, все в чем-то преуспевают, все в чем-то очень хороши. И это очень круто, потому что ты можешь чему-то научиться у них, они могут поделиться каким-то опытом, какими-то обычаями, традициями своих стран. И это очень интересно и познавательно.



Марина Лозина, участница проекта проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Сегодня две открытки отправляем, из Гродно и Полоцка. Я решила отправить двум самым дорогим для меня людям. Моим родителям и моей лучшей подруге. В город Севастополь, в Российскую Федерацию.