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Улучшить жизнь на селе – поручение Президента! Как работают над развитием инфраструктуры в глубинке?

17 апреля 2024 18:45
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Не только «дорожный вопрос» в фокусе внимания. Как никогда актуальна тема развития сельских территорий в Беларуси. От положения дел в деревнях и агрогородках во многом зависит благосостояние всех жителей нашей страны – об этом неоднократно говорил Президент. Важно, чтобы уровень жизни в глубинке был максимально приближен к городскому. Этому способствует развитие торговли, медицины, транспортное сообщение, а также места для отдыха и развлечений. Насколько комфортны условия для жизни на селе в Гродненской области, проверили представители депутатского корпуса. В объективе внимания оказались три агрогородка.

Тему продолжит Алена Жиборт.

Улучшить жизнь на селе – поручение Президента! Как работают над развитием инфраструктуры в глубинке?-1

В агрогородке Дотишки на Вороновщине более 500 жителей. В августе 2023 года для удобства сельчан в населенном пункте открылся магазин. Торговый объект переехал из небольшого помещения. Расширение площади позволило разнообразить и ассортимент товаров. На выбор покупателей – хлебобулочные, мясные, молочные изделия, сладости, напитки, свежие овощи и фрукты.

Улучшить жизнь на селе – поручение Президента! Как работают над развитием инфраструктуры в глубинке?-4

Елена Муравская, жительница агрогородка Дотишки:
Для нас это очень удобно, большой ассортимент, очень приятные наши продавцы, мы их уже знаем раньше, они у нас в старом магазине работали.

Улучшить жизнь на селе – поручение Президента! Как работают над развитием инфраструктуры в глубинке?-7

Елена Родевич, продавец:
Магазин хорошо, что он при дороге. Очень удобно всем буквально сразу заезжать. И охлажденка, и заморозка, и готовая продукция стараемся все выполнять, слушаем покупателей, чтобы что-то еще дозаказать.

Улучшить жизнь на селе – поручение Президента! Как работают над развитием инфраструктуры в глубинке?-10

Развитие торговли – один из элементов на пути к созданию комфортных условий для сельских жителей. Чтобы сделать жизнь сельчан не только удобной, но и интересной, в центре населенного пункта прошлым летом установили тренажерный комплекс и детскую площадку.

Улучшить жизнь на селе – поручение Президента! Как работают над развитием инфраструктуры в глубинке?-13

А это уже агрогородок Заболоть. Население – менее тысячи человек. Здесь также активно работают над созданием развитой инфраструктуры, в том числе для спорта и отдыха.

Улучшить жизнь на селе – поручение Президента! Как работают над развитием инфраструктуры в глубинке?-16

Вероника Вилькевич, председатель Заболотского сельисполкома:
У нас планируется также закладка парковой зоны и зоны для отдыха. Там будет летний амфитеатр для проведения различных мероприятий, также будет спортивная площадка в виде спортивных тренажеров, и планируется также построить детскую площадку.

Улучшить жизнь на селе – поручение Президента! Как работают над развитием инфраструктуры в глубинке?-19

Дмитрий Захарчук, председатель Вороновского райисполкома:
Есть у нас и кафетерий, который работает для молодежи, однозначно говорить, что на селе делать нечего, наверное, будет неправильно, потому что формы занятости, которые здесь имеются, они для разных слоев.

Как сельхозпредприятия способствуют развитию инфраструктуры агрогородков – смотрите в сюжете.

# Государственная политика # общество

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