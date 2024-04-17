Улучшить жизнь на селе – поручение Президента! Как работают над развитием инфраструктуры в глубинке?

Не только «дорожный вопрос» в фокусе внимания. Как никогда актуальна тема развития сельских территорий в Беларуси. От положения дел в деревнях и агрогородках во многом зависит благосостояние всех жителей нашей страны – об этом неоднократно говорил Президент. Важно, чтобы уровень жизни в глубинке был максимально приближен к городскому. Этому способствует развитие торговли, медицины, транспортное сообщение, а также места для отдыха и развлечений. Насколько комфортны условия для жизни на селе в Гродненской области, проверили представители депутатского корпуса. В объективе внимания оказались три агрогородка. Тему продолжит Алена Жиборт.

В агрогородке Дотишки на Вороновщине более 500 жителей. В августе 2023 года для удобства сельчан в населенном пункте открылся магазин. Торговый объект переехал из небольшого помещения. Расширение площади позволило разнообразить и ассортимент товаров. На выбор покупателей – хлебобулочные, мясные, молочные изделия, сладости, напитки, свежие овощи и фрукты.

Елена Муравская, жительница агрогородка Дотишки:

Для нас это очень удобно, большой ассортимент, очень приятные наши продавцы, мы их уже знаем раньше, они у нас в старом магазине работали.

Елена Родевич, продавец:

Магазин хорошо, что он при дороге. Очень удобно всем буквально сразу заезжать. И охлажденка, и заморозка, и готовая продукция – стараемся все выполнять, слушаем покупателей, чтобы что-то еще дозаказать.

Развитие торговли – один из элементов на пути к созданию комфортных условий для сельских жителей. Чтобы сделать жизнь сельчан не только удобной, но и интересной, в центре населенного пункта прошлым летом установили тренажерный комплекс и детскую площадку.

А это уже агрогородок Заболоть. Население – менее тысячи человек. Здесь также активно работают над созданием развитой инфраструктуры, в том числе для спорта и отдыха.

Вероника Вилькевич, председатель Заболотского сельисполкома:

У нас планируется также закладка парковой зоны и зоны для отдыха. Там будет летний амфитеатр для проведения различных мероприятий, также будет спортивная площадка в виде спортивных тренажеров, и планируется также построить детскую площадку.