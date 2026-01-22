В Минске открыли мемориальную доску в память о сотрудниках МИД

Мемориальная доска тем, кто создал дипломатическую мысль Беларуси и отвоевал ее в годы Великой Отечественной войны, появилась в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония открытия прошла в профессиональный праздник дипломатов.

Инициатива о создании мемориала принадлежит ветеранам МИДа, которые прежде работали над книгой памяти: собирали информацию из архивов, общались с родственниками тех, кто прошел войну, а после продолжил службу в дипломатическом ведомстве. На страницах издания – 90 имен.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

80 лет назад, на обломках той войны была создана ОНН, также на обломках того, что осталось в Беларуси, было создано МИД. Те люди, в честь которых открывается эта памятная доска, не просто заложили основу нашей дипломатии, они создали то, на что мы сегодня равняемся. Они создали дипломатическую мысль Беларуси – сегодня суверенного государства. Они заложили те маленькие ростки суверенитета и независимости, которые мы имеем сегодня.

В отдельных странах уничтожают памятники времен Великой Отечественной войны. В Беларуси, наоборот, оберегают и ухаживают за мемориалами. Без памяти, как неоднократно подчеркивал глава государства, народ обречен на забытье и повторение страшных событий прошлого.