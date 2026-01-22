Как тренируют служебных собак – рассказал начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР»

Пожары, ДТП, работа на воде, в лесу, в небе – спасатели всегда готовы прийти на помощь. Даже в самых сложных ситуациях они неоднократно показывали свой профессионализм при ликвидации техногенных аварий и в борьбе с природными катаклизмами. О тех, кто готов рисковать собой во имя спасения чужой жизни, кто храбр сердцем и силен духом, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Арслан Сехетов, начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР»:

Да, совершенно верно – запах человека. Мы тренируем собак именно на живого человека. Наши все тренировки строятся с маленького возраста. Собака ищет именно живого человека. Есть отдельное направление – поиск тел погибших. Есть отдельно поиск живых – поисково-спасательная служба. Плюс на тренировках мы стараемся использовать мужчин, девушек, школьников, потому что каждый человек уникальный, у каждого свой запах. Собака – у нее в голове библиотека запахов. Собака запоминает, кого она должна искать.

Михаил Свито, ведущий:

Почему именно такая порода собак? Потому что я знаю, что они достаточно пассивные, милые.

Наталья Надольская:

Лабрадор?