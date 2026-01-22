Как тренируют служебных собак – рассказал начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР»
Пожары, ДТП, работа на воде, в лесу, в небе – спасатели всегда готовы прийти на помощь. Даже в самых сложных ситуациях они неоднократно показывали свой профессионализм при ликвидации техногенных аварий и в борьбе с природными катаклизмами. О тех, кто готов рисковать собой во имя спасения чужой жизни, кто храбр сердцем и силен духом, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Боец РОСН «Зубр» поделился воспоминаниями, как спасали людей после землетрясения в Турции.
Наталья Надольская, ведущая:
По какому принципу ищут? По запаху?
Арслан Сехетов, начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР»:
Да, совершенно верно – запах человека. Мы тренируем собак именно на живого человека. Наши все тренировки строятся с маленького возраста. Собака ищет именно живого человека. Есть отдельное направление – поиск тел погибших. Есть отдельно поиск живых – поисково-спасательная служба. Плюс на тренировках мы стараемся использовать мужчин, девушек, школьников, потому что каждый человек уникальный, у каждого свой запах. Собака – у нее в голове библиотека запахов. Собака запоминает, кого она должна искать.
Михаил Свито, ведущий:
Почему именно такая порода собак? Потому что я знаю, что они достаточно пассивные, милые.
Наталья Надольская:
Лабрадор?
Арслан Сехетов:
Да, лабрадор. Совершенно верно. Лабрадоры давно находятся на службе человека. Они доказали свою состоятельность на разных направлениях – это поиск наркотиков, взрывчатых веществ, людей. У нас, помимо нашего общего – работы, мы посещаем детские дома, дома-интернаты. Это называется канистерапия, или доготерапия. Плюс лабрадор – это те породы, которые подходят под это мероприятие.
Подробности в видео.