Александр Турчин провёл личный приём граждан в Старых Дорогах – с какими вопросами обращались?

Проблемные вопросы жителей Минской области в центре внимания губернатора Александра Турчина. Личный прием граждан руководитель центрального региона провел в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди основных тем обращений – благоустройство территории, вопросы трудоустройства, выделения и продажи земельных участков. Отдельной резонансной темой стало коллективное обращение жителей дома номер 8 по улице Пролетарской в Старых Дорогах. Зданию более 60 лет, там проживают в основном пожилые люди. Местное жилищно-коммунальное хозяйство в 2023 году перестало обслуживать дом. Причина в конструкции самого здания: там нет общих подъездов, а отдельные входы в квартиры с улицы. По новым нормативным актам ЖКХ их не обязаны обслуживать. Всего домов такого типа в Стародорожском районе 14. Губернатор Александр Турчин пообещал найти пути решения этого вопроса.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Вообще же странно. Люди же платили отчисления на капитальный ремонт? Платили. А где их деньги? Ну, отлично. Люди платили-платили и на этом точка?

– К сожалению, да. Действующее законодательство возврата этих средств не предусматривает.

– Проблему мы решим. Это я вам обещаю. Не решит министерство, значит, примем решением облисполкома. Вот и весь разговор.