Александр Турчин провёл личный приём граждан в Старых Дорогах – с какими вопросами обращались?

Проблемные вопросы жителей Минской области в центре внимания губернатора Александра Турчина. Личный прием граждан руководитель центрального региона провел в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Проблемные вопросы жителей Минской области в центре внимания губернатора Александра Турчина. Личный прием граждан руководитель центрального региона провел в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди основных тем обращений – благоустройство территории, вопросы трудоустройства, выделения и продажи земельных участков. Отдельной резонансной темой стало коллективное обращение жителей дома номер 8 по улице Пролетарской в Старых Дорогах. Зданию более 60 лет, там проживают в основном пожилые люди. Местное жилищно-коммунальное хозяйство в 2023 году перестало обслуживать дом. Причина в конструкции самого здания: там нет общих подъездов, а отдельные входы в квартиры с улицы.
По новым нормативным актам ЖКХ их не обязаны обслуживать. Всего домов такого типа в Стародорожском районе 14. Губернатор Александр Турчин пообещал найти пути решения этого вопроса.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Вообще же странно. Люди же платили отчисления на капитальный ремонт? Платили. А где их деньги? Ну, отлично. Люди платили-платили и на этом точка?
– К сожалению, да. Действующее законодательство возврата этих средств не предусматривает.
– Проблему мы решим. Это я вам обещаю. Не решит министерство, значит, примем решением облисполкома. Вот и весь разговор.
Мария Протащик, жительница Старых Дорог:
Самое главное, чтобы наш дом не считали блокированным. И опять нас взяли в ЖКХ на баланс. И платить, как раньше, техническое обслуживание и капитальный ремонт. Сегодня мы обратились к председателю облисполкома. И он пообещал наш вопрос решить положительно. Мы не просим, чтобы нам покрасили, но хотя бы сделали отливы, чтобы эти сосульки не падали. Кто нам их будет сбивать?
Отметим, сам город сегодня масштабно обновляют и благоустраивают. В том числе и главную площадь райцентра. Для этого есть сразу несколько юбилейных поводов – Стародорожскому району в 2024 году ровно век. А городу Старые Дороги – 500 лет.