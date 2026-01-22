С морозной зимой вырос и травматизм. Число переломов и ушибов в дни сильного гололеда увеличилось почти на треть. Только в Минской области с конца ноября в травмпункты обратились почти 600 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 20 из них – жители Дзержинского района, среди которых большинство пожилых людей. По-прежнему в списке причин травматизма и небезопасное катание на тюбингах. В эти дни медики активно напоминают и основные правила безопасности, среди которых правильная обувь, внимание и размеренный шаг.

Юрий Веремский, заведующий хирургическим отделением Дзержинской центральной районной больницы:

Ходить по более очищенным улицам, по очищенной территории. Если видим свежий снежок – делать шаги маленькие, скользить по земле. А если вы уже катаетесь, выбирайте более пологие склоны, смотрите, чтобы в конце не было никаких препятствий в виде деревьев, бордюров, каких-то отбойников, чтобы не было трамплинов.

В связи с низкими температурами участились и случаи обморожения. В Минской области холодовую травму получили почти 40 человек, 5 случаев зарегистрировано в Дзержинском районе.