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Идеи – в жизнь! Пообщались с делегатом ВНС от Федерации профсоюзов

17 апреля 2024 19:15
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Федерация профсоюзов Беларуси выдвинула на ВНС 80 делегатов. Среди них – лидеры профсоюзных организаций разного уровня, активисты движения и заслуженные работники, чьи трудовые достижения – пример для молодежи. Это грамотные и патриотичные граждане, которым небезразлична судьба Родины, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. В их числе и Елена Карпович – председатель Октябрьского районного объединения профсоюзов.

Какие идеи хочет воплотить в жизнь делегат ВНС, в сюжете Дарьи Авсюк.

Идеи – в жизнь! Пообщались с делегатом ВНС от Федерации профсоюзов-1

От педагога до председателя объединения профсоюзов. Трудовой путь Елены Владимировны Карпович начался в 18 лет. За это время она успела поработать начальником отдела ЗАГС, затем стала юрисконсультом железной дороги, трудилась там же и в центре по строительству. За это время возвели более 20 объектов к чемпионату мира по хоккею. Отсюда и большой опыт.

Идеи – в жизнь! Пообщались с делегатом ВНС от Федерации профсоюзов-4

Елена Карпович, председатель Октябрьского районного объединения профсоюзов Минска:
Мне знакомо, что такое вредные и опасные условия труда, что такое режим работы, что такое трудовое законодательство и как правильно его реализовывать.

Идеи – в жизнь! Пообщались с делегатом ВНС от Федерации профсоюзов-7

Сейчас спектр работы Елены Владимировны широкий. Это социальное партнерство, охрана труда и создание комфортных условий работы для людей – это важные функции профсоюзов. И человек, который представляет интересы трудящихся, должен быть многопрофильным.

Идеи – в жизнь! Пообщались с делегатом ВНС от Федерации профсоюзов-10

Елена Карпович:
Как сказал наш глава государства, профсоюзам должно быть дело до всего. Поэтому в первую очередь это неравнодушный человек, немножко психолог, где-то юрист, где-то инженер по охране труда все это должно быть свойственно профсоюзному лидеру.

Подробнее в сюжете.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Дарья Авсюк

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