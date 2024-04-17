Идеи – в жизнь! Пообщались с делегатом ВНС от Федерации профсоюзов

Федерация профсоюзов Беларуси выдвинула на ВНС 80 делегатов. Среди них – лидеры профсоюзных организаций разного уровня, активисты движения и заслуженные работники, чьи трудовые достижения – пример для молодежи. Это грамотные и патриотичные граждане, которым небезразлична судьба Родины, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. В их числе и Елена Карпович – председатель Октябрьского районного объединения профсоюзов. Какие идеи хочет воплотить в жизнь делегат ВНС, в сюжете Дарьи Авсюк.

От педагога до председателя объединения профсоюзов. Трудовой путь Елены Владимировны Карпович начался в 18 лет. За это время она успела поработать начальником отдела ЗАГС, затем стала юрисконсультом железной дороги, трудилась там же и в центре по строительству. За это время возвели более 20 объектов к чемпионату мира по хоккею. Отсюда и большой опыт.

Елена Карпович, председатель Октябрьского районного объединения профсоюзов Минска:

Мне знакомо, что такое вредные и опасные условия труда, что такое режим работы, что такое трудовое законодательство и как правильно его реализовывать.

Сейчас спектр работы Елены Владимировны широкий. Это социальное партнерство, охрана труда и создание комфортных условий работы для людей – это важные функции профсоюзов. И человек, который представляет интересы трудящихся, должен быть многопрофильным.