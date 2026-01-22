Дональд Трамп подписал устав Совета мира

Дональд Трамп подписал устав созданного по его инициативе Совета мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изначально задуманная как небольшая группа для контроля за прекращением огня в Газе, комиссия превратилась в возможного конкурента или даже замену Организации Объединенных Наций.

Глава Белого дома разослал приглашения 60 главам государств и правительств, включая Папу Римского. Среди приглашенных лидеров – Александр Лукашенко. 20 января Президент Беларуси подписал документ о присоединении нашей страны к Совету мира и выполнении положений устава. Позже подпись поставил Дональд Трамп. Теперь Белый дом официально объявил об учреждении Совета мира.

Александр Ганевич, Чрезвыйчайный и Полномочный Посол Беларуси в Швейцарии:

Республика Беларусь звучит. Это было отмечено в беседе со многими коллегами из стран не только СНГ, но и азиатских. Мы получаем полную поддержку. Так же, собственно, как и они, принявшие участие в подписании этого устава. На него возглавляется большая надежда.