Боец РОСН «ЗУБР» поделился воспоминаниями, как спасали людей после землетрясения в Турции

Пожары, ДТП, работа на воде, в лесу, в небе – спасатели всегда готовы прийти на помощь. Даже в самых сложных ситуациях они неоднократно показывали свой профессионализм при ликвидации техногенных аварий и в борьбе с природными катаклизмами. О тех, кто готов рисковать собой во имя спасения чужой жизни, кто храбр сердцем и силен духом, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Как тренируют служебных собак – рассказал начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР».

Михаил Свито, ведущий:

Может, какие-то интересные случаи у вас происходили?