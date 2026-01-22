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Боец РОСН «ЗУБР» поделился воспоминаниями, как спасали людей после землетрясения в Турции

22 января 2026 14:43
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Пожары, ДТП, работа на воде, в лесу, в небе – спасатели всегда готовы прийти на помощь. Даже в самых сложных ситуациях они неоднократно показывали свой профессионализм при ликвидации техногенных аварий и в борьбе с природными катаклизмами. О тех, кто готов рисковать собой во имя спасения чужой жизни, кто храбр сердцем и силен духом, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Как тренируют служебных собак – рассказал начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР».

Михаил Свито, ведущий:
Может, какие-то интересные случаи у вас происходили?

Боец РОСН «ЗУБР» поделился воспоминаниями, как спасали людей после землетрясения в Турции-2

Артур Салей, старший инженер Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР»:
Последний, самый запоминающийся для меня – это когда наш отряд привлекался для ликвидации последствий после землетрясения в Турецкой Республике. На шестые сутки нашим отделением был обнаружен человек под завалами, живой. Успешно удалось его извлечь, передать медикам.

Наталья Надольская, ведущая:
Что чувствовали?

Артур Салей:
Гордость.

Подробности в видео.

# Михаил Свито # Наталья Надольская # Землетрясение в Турции # Природные катаклизмы # МЧС Беларуси

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