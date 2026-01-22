Чем занимается аэромобильный отряд МЧС? Узнали у командира звена

Пожары, ДТП, работа на воде, в лесу, в небе – спасатели всегда готовы прийти на помощь. Даже в самых сложных ситуациях они неоднократно показывали свой профессионализм при ликвидации техногенных аварий и в борьбе с природными катаклизмами. О тех, кто готов рисковать собой во имя спасения чужой жизни, кто храбр сердцем и силен духом, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Как тренируют служебных собак – рассказал начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР». Наталья Надольская, ведущая:

Помощь спасателей нужна не только на земле, но и в воздухе. Вы командир звена на вертолетах Ми-8 аэромобильного отряда. Расскажите о своей специфике работы?

Николай Силивончик, командир звена на вертолетах Ми-8 аэромобильного отряда ГААСУ «Авиация» МЧС:

Аэромобильный отряд – это составляющая часть непосредственно ГААСУ «Авиация» МЧС нашей республики. Сам отряд состоит из трех звеньев, командиром одного из них я являюсь – это два звена Ми-8 и одно звено Ми-26. Ми-26 – это самый крупный серийно выпускаемый вертолет в мире, который способен перевести 90 человек и до 20 тонн груза. То есть он единственный здесь. Дальше по работе аэромобильного отряда, по задачам аэромобильного отряда – мы несем круглосуточное дежурство по поиску и спасанию потерпевших и вообще по любым чрезвычайным ситуациям. Работаем с нашими кинологами – Республиканским отрядом специального назначения по поиску пострадавших людей, по перевозке тяжелых пострадавших. Также по перевозке органов для трансплантологии совместно с Министерством здравоохранения.