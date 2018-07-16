Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?

Новости Беларуси. На белорусской земле 16 июля встречали легенду мирового футбола Диего Марадону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоиспеченный председатель правления футбольного клуба «Динамо-Брест» прилетел на матч своей новой команды с солигорским «Шахтёром». Поляки прибыли в Беларусь, чтобы увидеть Марадону

К утру раскупили 90%. Такого дикого спроса на билеты футбольный Брест не видел никогда. Нет, это не матч Лиги чемпионов. Все дело в одной персоне. Его имя уже давно стало синонимом слова футбол. Мечтам тысяч белорусских болельщиков от мала до велика – увидеть самого Марадону – суждено сбыться.

Болельщики:

Мне хотелось бы посмотреть на Марадону, как он отреагирует на наших футболистов, и посмотреть на него самого.

Я хочу увидеть Марадону и посмотреть, как сыграет наша сборная против «Шахтера». Двойную ответственность чувствуют на себе футболисты. И дело даже не в том, что матч имеет большое турнирное значение. Играть на глазах кумира детства волнительно, да и везет так не каждому.

Алексей Гаврилович, капитан ФК «Динамо-Брест»:

Все, когда играли во дворе в футбол в детстве были в первую очередь Марадона и Пеле – это были два таких футболиста, на которых все равнялись. Поэтому все детство мы мечтали увидеть этого футболиста.

То, что еще несколько месяцев назад любителями футбола воспринималось как сон, постепенно становится явью. Самолет с Марадоной на борту приземлился в Брестском аэропорту 16 июля днем. Знаменитая аргентинская «десятка» спускается с трапа самолета и тепло приветствует всех белорусов.

И все же главные для поклонников «Динамо-Брест» слова Марадона скажет немного позже, на пресс-конференции (здесь подробнее).

Первый визит эпатажного аргентинца в Беларусь продлится всего один день. Ожидается, что Марадона останется в отеле недалеко от стадиона. «В таких номерах останавливаются вип-персоны». Показываем, где будет жить Марадона в Бресте Самое любимое блюдо чемпиона мира – красивый футбол – будут подавать на стадионе.