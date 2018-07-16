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Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?

16 июля 2018 17:22
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Новости Беларуси. На белорусской земле 16 июля встречали легенду мирового футбола Диего Марадону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоиспеченный председатель правления футбольного клуба «Динамо-Брест» прилетел на матч своей новой команды с солигорским «Шахтёром».

Поляки прибыли в Беларусь, чтобы увидеть Марадону

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?-1

К утру раскупили 90%. Такого дикого спроса на билеты футбольный Брест не видел никогда. Нет, это не матч Лиги чемпионов. Все дело в одной персоне. Его имя уже давно стало синонимом слова футбол. Мечтам тысяч белорусских болельщиков от мала до велика – увидеть самого Марадону – суждено сбыться. 

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?-4

Болельщики:
Мне хотелось бы посмотреть на Марадону, как он отреагирует на наших футболистов, и посмотреть на него самого.

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?-7

Я хочу увидеть Марадону и посмотреть, как сыграет наша сборная против «Шахтера».

Двойную ответственность чувствуют на себе футболисты. И дело даже не в том, что матч имеет большое турнирное значение. Играть на глазах кумира детства волнительно, да и везет так не каждому.  

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?-10

Алексей Гаврилович, капитан ФК «Динамо-Брест»:
Все, когда играли во дворе в футбол в детстве были в первую очередь Марадона и Пеле – это были два таких футболиста, на которых все равнялись. Поэтому все детство мы мечтали увидеть этого футболиста.

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?-13

То, что еще несколько месяцев назад любителями футбола воспринималось как сон, постепенно становится явью. Самолет с Марадоной на борту приземлился в Брестском аэропорту 16 июля днем. Знаменитая аргентинская «десятка» спускается с трапа самолета и тепло приветствует всех белорусов.

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?-16

И все же главные для поклонников «Динамо-Брест» слова Марадона скажет немного позже, на пресс-конференции (здесь подробнее).

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?-19

Первый визит эпатажного аргентинца в Беларусь продлится всего один день. Ожидается, что Марадона останется в отеле недалеко от стадиона.

«В таких номерах останавливаются вип-персоны». Показываем, где будет жить Марадона в Бресте

Самое любимое блюдо чемпиона мира – красивый футбол – будут подавать на стадионе.

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?-22

Петр Бутрим, СТВ:
Накануне исторической встречи больше всего опасений вызывало состояние поля. Несколько дней газон как из ведра поливали аномальные ливни. И все же работники стадиона к приезду Марадоны подготовились блестяще.

Сравнимой по масштабам фигуры в нашем спорте не было еще никогда. Не исключено, что приезд Марадоны станет началом футбольной лихорадки во всей Беларуси. По крайне мере один город она уже охватила.

# Футбол Беларуси # Алексей Гаврилович # Диего Марадона # Фотофакт

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