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Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле

11 ноября 2019 08:30
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Городская инфраструктура в сельской местности. Так теперь устроен деревенский комфорт – респектабельный отель с видом на бескрайние поля.

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле-1

Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле-3

Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле-5

В гостинице – номера различного класса: от стандартов до свадебных люксов, вип-гостинные, охотничий зал для приема гостей. А в сауне с бассейном и бильярдной можно забыть о том, что ты в деревне. Кстати, охотно релаксируют здесь и местные.

Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле-8

Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле-10

Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле-12

Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле-14

Еще инфраструктурные плюсы или индикатор благосостояния жителей деревни (кстати, этот термин пришел из советского прошлого) – места общепита. Только теперь это не деревенские столовые, а кафе с бесплатным Wi-Fi, рестораны с живой музыкой, бары.

Белорус открыл пиццерию в белорусском агрогородке. И как к этому отнеслись местные жители

Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле-17

Подробнее в видеоматериале.

# Туризм # общество # Фотофакт

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