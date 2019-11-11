Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле

Городская инфраструктура в сельской местности. Так теперь устроен деревенский комфорт – респектабельный отель с видом на бескрайние поля.
О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Городская инфраструктура в сельской местности. Так теперь устроен деревенский комфорт – респектабельный отель с видом на бескрайние поля.
О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
В гостинице – номера различного класса: от стандартов до свадебных люксов, вип-гостинные, охотничий зал для приема гостей. А в сауне с бассейном и бильярдной можно забыть о том, что ты в деревне. Кстати, охотно релаксируют здесь и местные.
Еще инфраструктурные плюсы или индикатор благосостояния жителей деревни (кстати, этот термин пришел из советского прошлого) – места общепита. Только теперь это не деревенские столовые, а кафе с бесплатным Wi-Fi, рестораны с живой музыкой, бары.
Белорус открыл пиццерию в белорусском агрогородке. И как к этому отнеслись местные жители
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