Две школы и три детских сада откроются в Минске до конца 2018 года

Новости Беларуси. Первой примет детей школа с бассейном в микрорайоне Брилевичи. Она распахнет двери уже к началу сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом же районе строят сад на 230 мест.

Остальные объекты возводятся в Сухарево, Лошице и микрорайоне Лебяжий. Но пока большинство детей проводят летние каникулы в лагерях. За тем, как организовано питание и быт школьников, следят в том числе и санитарные врачи. Эпидемиологи отмечают снижение нарушений по сравнению с 2017 годом.

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач Минска:

Сейчас период дождей, поэтому очень важно, чтобы детям были доступны сушилки, чтобы одежда и обувь вовремя просушивались. Чтобы вовремя включались обогреватели или другие виды отопления, для того, чтобы не было нарушений в микроклимате помещений и, соответственно, не было случаев простуды у детей.