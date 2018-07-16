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Две школы и три детских сада откроются в Минске до конца 2018 года

16 июля 2018 11:18
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Новости Беларуси. Первой примет детей школа с бассейном в микрорайоне Брилевичи. Она распахнет двери уже к началу сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом же районе строят сад на 230 мест.

Две школы и три детских сада откроются в Минске до конца 2018 года-1

Остальные объекты возводятся в Сухарево, Лошице и микрорайоне Лебяжий. Но пока большинство детей проводят летние каникулы в лагерях. За тем, как организовано питание и быт школьников, следят в том числе и санитарные врачи. Эпидемиологи отмечают снижение нарушений по сравнению с 2017 годом.

Две школы и три детских сада откроются в Минске до конца 2018 года-4

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач Минска:
Сейчас период дождей, поэтому очень важно, чтобы детям были доступны сушилки, чтобы одежда и обувь вовремя просушивались. Чтобы вовремя включались обогреватели или другие виды отопления, для того, чтобы не было нарушений в микроклимате помещений и, соответственно, не было случаев простуды у детей.

Две школы и три детских сада откроются в Минске до конца 2018 года-7

Сегодня в Минске работают 110 лагерей. Условия пребывания детей санэпидемслужба проверяет в течение первых трех дней каждой смены.

# Детские сады в Беларуси # общество # Нелли Гиндюк # Фотофакт

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