«В таких номерах останавливаются вип-персоны». Показываем, где будет жить Марадона в Бресте

Новости Беларуси. Первый визит эпатажного аргентинца в Беларусь продлится всего один день. Ожидается, что Марадона останется в отеле недалеко от стадиона.
Марадона может остаться жить в Бресте. Комментарий с пресс-конференции
Новости Беларуси. Первый визит эпатажного аргентинца в Беларусь продлится всего один день. Ожидается, что Марадона останется в отеле недалеко от стадиона.
Марадона может остаться жить в Бресте. Комментарий с пресс-конференции
Анна Новик, старший администратор гостиницы:
В таких номерах чаще всего останавливаются вип-персоны, артисты эстрады и другие высокопоставленные личности. В таких номерах есть все необходимое для самых взыскательных гостей.
Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?