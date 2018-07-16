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«В таких номерах останавливаются вип-персоны». Показываем, где будет жить Марадона в Бресте

16 июля 2018 17:25
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Новости Беларуси. Первый визит эпатажного аргентинца в Беларусь продлится всего один день. Ожидается, что Марадона останется в отеле недалеко от стадиона.

Марадона может остаться жить в Бресте. Комментарий с пресс-конференции

«В таких номерах останавливаются вип-персоны». Показываем, где будет жить Марадона в Бресте-1

Анна Новик, старший администратор гостиницы:
В таких номерах чаще всего останавливаются вип-персоны, артисты эстрады и другие высокопоставленные личности. В таких номерах есть все необходимое для самых взыскательных гостей. 

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?

«В таких номерах останавливаются вип-персоны». Показываем, где будет жить Марадона в Бресте-4

# Футбол Беларуси # общество # Анна Новик # Иван Гринин # Фотофакт

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