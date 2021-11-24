«Поляки говорят: ваши ожидания – это ваши проблемы». Что происходит в лагере беженцев на границе?
Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев. Беларусь продолжает оказывать помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ.
В этом выпуске на прямой связи со студией наш корреспондент Константин Герцев. От него мы ждем последнюю информацию с белорусско-польской границы.
Константин Герцев, корреспондент:
Мы находимся в торгово-логистическом центре. И если до обеда наших ближневосточных друзей смущала погода, то сейчас, когда погода стала лучше, они все вышли на улицу. Сейчас здесь атмосфера восточного базара. Получают регулярно горячее питание, гуманитарную помощь, идут в автолавки, набирают воду. Перед выходом в прямой эфир мы пообщались с некоторыми представителями беженцев.
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Константин Герцев:
Как уже говорили наши коллеги, в лагере работают представители различных общественных организаций, в том числе белорусский Красный Крест.
Сегодня сюда со своей миссией приехали представительницы Белорусского союза женщин, раздавали горячее питание, гуманитарную помощь. Общались, обсуждали актуальные новости в повестке международной политики, которые касаются беженцев.
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Наверное, одна из ключевых проблем, которая сегодня есть в лагере, – это обеспечение беженцев душем и баней. Уже сейчас установлена военная полевая баня, где сейчас обслуживаются женщины. Баня включает за раз до 25 персон. Мужчины ждут своей очереди. Планируется, что к концу сегодняшнего дня все желающие женщины смогут принять душ, и мужчины уже потом в формате живой очереди также посетят баню.
У нас сложилось впечатление, что журналисты для беженцев – это тот источник информации, который им крайне важен. Чаще всего они спрашивают про нашего Президента Александра Лукашенко и исполняющую обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель. Их почему-то совершенно не интересует президент Польши Дуда. И по тем заявлениям и событиям, которые происходят сейчас на белорусско-польской границе можно сказать, поляки говорят: ваши ожидания – это ваши проблемы. Ну а белорусы продолжают помогать, предоставлять гуманитарную помощь и по-человечески заботиться о тех людях, которые оказались в столь непростых условиях.