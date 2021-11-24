Парламентарии продолжают мониторить цены. Какие проблемы выявили в аптеках?

Новости Беларуси. Мониторинг цен во всех регионах Беларуси продолжают парламентарии. Это одна из основных задач, поставленных Президентом перед депутатами и сенаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они анализируют стоимость не только на продукты питания, но и на лекарственные препараты и их наличие.

Охвачено около 400 наименований в аптечной сети. Особое внимание востребованным сейчас препаратам для профилактики и лечения COVID, простудных и сердечно-сосудистых заболеваний. Разницы между государственными и частными аптеками при проверках не делают – требования одни.

В зависимости от сети стоимости отличаются, но за последние 8 месяцев роста цен не было нигде. Кроме того, применяются системы скидок. Главным пожеланием остается возможность покупателю самостоятельно ознакомиться с ассортиментом. Часто помещения аптек не позволяют разместить весь ассортимент на полках.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Для дезинфекции средства. Во-первых, линейка не представлена. Во-вторых, нет того, что касается для удобства человека – в машину, в сумочку положить, емкости с распылителями, без распылителей, с наполнителями. Они здесь не представлены. Человек даже не знает, есть они в наличии или нет. Это первый момент. Второй момент – то, что касается масок. Опять-таки, мы говорим о профилактике. Маски не представлены. Респираторы, самое интересное, что есть в наличии. Но человек не знает, что они есть.