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Парламентарии продолжают мониторить цены. Какие проблемы выявили в аптеках?

24 ноября 2021 14:47
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Новости Беларуси. Мониторинг цен во всех регионах Беларуси продолжают парламентарии. Это одна из основных задач, поставленных Президентом перед депутатами и сенаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они анализируют стоимость не только на продукты питания, но и на лекарственные препараты и их наличие.  

Парламентарии продолжают мониторить цены. Какие проблемы выявили в аптеках?-1

Охвачено около 400 наименований в аптечной сети. Особое внимание востребованным сейчас препаратам для профилактики и лечения COVID, простудных и сердечно-сосудистых заболеваний. Разницы между государственными и частными аптеками при проверках не делают – требования одни.

Парламентарии продолжают мониторить цены. Какие проблемы выявили в аптеках?-4

В зависимости от сети стоимости отличаются, но за последние 8 месяцев роста цен не было нигде. Кроме того, применяются системы скидок. Главным пожеланием остается возможность покупателю самостоятельно ознакомиться с ассортиментом. Часто помещения аптек не позволяют разместить весь ассортимент на полках.  

Парламентарии продолжают мониторить цены. Какие проблемы выявили в аптеках?-7

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Для дезинфекции средства. Во-первых, линейка не представлена. Во-вторых, нет того, что касается для удобства человека – в машину, в сумочку положить, емкости с распылителями, без распылителей, с наполнителями. Они здесь не представлены. Человек даже не знает, есть они в наличии или нет. Это первый момент. Второй момент  то, что касается масок. Опять-таки, мы говорим о профилактике. Маски не представлены. Респираторы, самое интересное, что есть в наличии. Но человек не знает, что они есть. 

Парламентарии продолжают мониторить цены. Какие проблемы выявили в аптеках?-10

Для большинства препаратов есть белорусские аналоги. Если в их поставках сбои, то проверяющие обращаются в Министерство здравоохранения и выясняют причины. Обычно они связаны с наличием в составе импортных компонентов. Во время пандемии на них большой спрос во всех странах, поэтому иногда нужно ждать, пока компонент привезут в Беларусь.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Ирина Довгало # Александр Лукашенко # Фотофакт

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