Получили грант на настольную игру. Чем занимается Республиканский детский и подростковый парламент?

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». В этот раз мы познакомимся с Антоном. Расскажи, откуда ты приехал и чем занимаешься? Чем занимается Молодежный парламент?

Антон Воробей, председатель Республиканского детского и подросткового парламента:

Я приехал из Новополоцка, Витебская область. Являюсь председателем Республиканского детского и подросткового парламента при Национальном центре Республики Беларусь. Стюша Тайм:

Как попал в это молодежное движение? Антон Воробей:

Начинал с нашей пионерской организации, дальше попал в молодежный парламентаризм и Союз молодежи. Стюша Тайм:

Что такое Молодежный парламент? Антон Воробей:

Молодежный парламент – это связующий орган между молодежью и властью города. Стюша Тайм:

В чем заключается ваша работа? Антон Воробей:

Если мы берем республиканский уровень, то это координация Молодежных парламентов при городских советах депутатов. Если брать локальный уровень, то в первую очередь это продвижение и реализацию молодежных инициатив и идей. «Эта игра выиграла грантовую поддержку от ЮНИСЕФ»

Стюша Тайм:

В Новополоцке конкретно какие-то проекты уже реализовывались? Антон Воробей:

Да. Если брать наш Молодежный парламент, то у нас их несколько. Из самых крупных, то это настольная игра «В движении» по Конвенции о правах ребенка, которая уже прошла ребрендинг и скоро будет запущена на всю Беларусь и за рубеж. Эта игра выиграла грантовую поддержку от ЮНИСЕФ. Будет реализована на территории нашей страны. Также по крупным проектам, если мы берем гражданско-патриотическое воспитание, то это новая настольная игра «Скарбы Беларусі». Это игра про историю, культуру, наши достижения за все эти 27 лет. И уже она участвовала в проекте «100 идей для Беларуси» от БРСМ. Она стала финалистом этого проекта и получила поддержку от нашего крупного банка.