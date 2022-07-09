Получили грант на настольную игру. Чем занимается Республиканский детский и подростковый парламент?

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». В этот раз мы познакомимся с Антоном. Расскажи, откуда ты приехал и чем занимаешься?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». В этот раз мы познакомимся с Антоном. Расскажи, откуда ты приехал и чем занимаешься?
Антон Воробей, председатель Республиканского детского и подросткового парламента:
Я приехал из Новополоцка, Витебская область. Являюсь председателем Республиканского детского и подросткового парламента при Национальном центре Республики Беларусь.
Стюша Тайм:
Как попал в это молодежное движение?
Антон Воробей:
Начинал с нашей пионерской организации, дальше попал в молодежный парламентаризм и Союз молодежи.
Стюша Тайм:
Что такое Молодежный парламент?
Антон Воробей:
Молодежный парламент – это связующий орган между молодежью и властью города.
Стюша Тайм:
В чем заключается ваша работа?
Антон Воробей:
Если мы берем республиканский уровень, то это координация Молодежных парламентов при городских советах депутатов. Если брать локальный уровень, то в первую очередь это продвижение и реализацию молодежных инициатив и идей.
Стюша Тайм:
В Новополоцке конкретно какие-то проекты уже реализовывались?
Антон Воробей:
Да. Если брать наш Молодежный парламент, то у нас их несколько. Из самых крупных, то это настольная игра «В движении» по Конвенции о правах ребенка, которая уже прошла ребрендинг и скоро будет запущена на всю Беларусь и за рубеж. Эта игра выиграла грантовую поддержку от ЮНИСЕФ. Будет реализована на территории нашей страны. Также по крупным проектам, если мы берем гражданско-патриотическое воспитание, то это новая настольная игра «Скарбы Беларусі». Это игра про историю, культуру, наши достижения за все эти 27 лет. И уже она участвовала в проекте «100 идей для Беларуси» от БРСМ. Она стала финалистом этого проекта и получила поддержку от нашего крупного банка.
Стюша Тайм:
А что лично для тебя БРСМ?
Антон Воробей:
Союз молодежи – это очень многогранная организация, потому что направлений, в которых двигается наш союз молодежи, очень много. Бесценный опыт, новые знакомства, новые знания. И, конечно, большие хорошие эмоции от всех мероприятий, в которых я мог поучаствовать.
Стюша Тайм:
Антон, ты очень разносторонний. Чем еще увлекаешься, помимо молодежной политики?
Антон Воробей:
Люблю играть в большой теннис и шахматы.
Стюша Тайм:
Какие у тебя планы на жизнь, думал уже?
Антон Воробей:
Отвечу цитатой: если хочешь рассмешить судьбу, то расскажи про свои планы на будущее. Поэтому не буду говорить. Сейчас у меня идет пора поступления в высшее учебное заведение – это первоочередная задача.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям, которые будут нас смотреть?
Антон Воробей:
Пожелаю нашим телезрителям, но в первую очередь молодежи. Молодежь, вы активные, талантливые, хорошие, добрые ребята, у которых есть много идей и инициатив. Не останавливайтесь, доносите их до своих старших товарищей, руководителей, помощников и учителей – кого угодно. Вас обязательно услышат.
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