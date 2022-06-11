Стреляют из всех видов стрелкового оружия и поют. Как живут талантливые курсанты Военной академии?

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Военную академию. Нас уже встречают курсанты общевойскового факультета Илья и Давид. «Проходим курс вождения боевых машин». Почему поступили в Военную академию?

Стюша Тайм:

Почему вы решили связать свою жизнь с Военной академией?

Давид Ветэха-Слуцкий, курсант Военной академии Республики Беларусь:

После 6 класса поступил в Минское суворовское военное училище. Отучившись пять лет, решил полностью связать свою жизнь с военной службой.

Илья Умецкий, курсант Военной академии Республики Беларусь:

После школы сразу же поступил в гражданский вуз. Проучившись год, понял, что это не мое. Забрал документы, решил пойти в армию на срочную службу. Попал в Минскую военную комендатуру, в роту почетного караула. Отслужил там половину службы и решил для себя, что военное дело – это мое. Стюша Тайм:

Не пожалели ли о своем выборе?

Давид Ветэха-Слуцкий:

Нет, не пожалел. Мне очень нравится здесь образовательный процесс. Он построен как на базе Военной академии, так и на учебном полигоне. Учимся стрелять из всех видов стрелкового оружия, проходим курс вождения боевых машин. «Мы победили в конкурсе телевизионной песни «Звезда». Как успевают заниматься творчеством?

Стюша Тайм:

Я знаю, что вы еще успеваете заниматься творчеством. Илья Умецкий:

Да, несмотря на тяжелый учебный процесс, мы еще успеваем после пар приходить в клуб Военной академии «Ракетчик» для проведения репетиций. Кстати, недавно мы победили в конкурсе телевизионной песни «Звезда». Стюша Тайм:

Здорово, я вас поздравляю. А можно вместе с вами на репетицию попасть? Давид Ветэха-Слуцкий:

Конечно. Илья Умецкий:

Приглашаем. Стюша Тайм:

В каких еще мероприятиях участвуете? Давид Ветэха-Слуцкий:

Проводим выездную профориентацию с молодежью. Ребятам это интересно: из первых уст услышать некоторые нюансы обучения, порядка поступления, проживания здесь. «Целых два месяца ездили по разным детским домам»

Стюша Тайм:

Вы еще занимаетесь и благотворительностью. Илья Умецкий:

Да, ежегодно курсанты Военной академии вместе с художественной самодеятельностью принимают участие в республиканской акции «Наши дети». В этом году мы два месяца ездили по разным детским домам, выступали там со своими концертными программами. Организовывали поздравления от Деда Мороза. Также показывали сказки. Стюша Тайм:

Ребята, спасибо огромное, что согласились с нами пообщаться. Было очень приятно. Поете вы замечательно. Что бы вы хотели пожелать всем, кто будет нас смотреть?

Илья Умецкий:

Любите Родину, цените каждый прожитый день, и тогда все у вас будет просто отлично.