Стреляют из всех видов стрелкового оружия и поют. Как живут талантливые курсанты Военной академии?

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Военную академию. Нас уже встречают курсанты общевойскового факультета Илья и Давид.
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Военную академию. Нас уже встречают курсанты общевойскового факультета Илья и Давид.
Стюша Тайм:
Почему вы решили связать свою жизнь с Военной академией?
Давид Ветэха-Слуцкий, курсант Военной академии Республики Беларусь:
После 6 класса поступил в Минское суворовское военное училище. Отучившись пять лет, решил полностью связать свою жизнь с военной службой.
Илья Умецкий, курсант Военной академии Республики Беларусь:
После школы сразу же поступил в гражданский вуз. Проучившись год, понял, что это не мое. Забрал документы, решил пойти в армию на срочную службу. Попал в Минскую военную комендатуру, в роту почетного караула. Отслужил там половину службы и решил для себя, что военное дело – это мое.
Стюша Тайм:
Не пожалели ли о своем выборе?
Давид Ветэха-Слуцкий:
Нет, не пожалел. Мне очень нравится здесь образовательный процесс. Он построен как на базе Военной академии, так и на учебном полигоне. Учимся стрелять из всех видов стрелкового оружия, проходим курс вождения боевых машин.
Стюша Тайм:
Я знаю, что вы еще успеваете заниматься творчеством.
Илья Умецкий:
Да, несмотря на тяжелый учебный процесс, мы еще успеваем после пар приходить в клуб Военной академии «Ракетчик» для проведения репетиций. Кстати, недавно мы победили в конкурсе телевизионной песни «Звезда».
Стюша Тайм:
Здорово, я вас поздравляю. А можно вместе с вами на репетицию попасть?
Давид Ветэха-Слуцкий:
Конечно.
Илья Умецкий:
Приглашаем.
Стюша Тайм:
В каких еще мероприятиях участвуете?
Давид Ветэха-Слуцкий:
Проводим выездную профориентацию с молодежью. Ребятам это интересно: из первых уст услышать некоторые нюансы обучения, порядка поступления, проживания здесь.
Стюша Тайм:
Вы еще занимаетесь и благотворительностью.
Илья Умецкий:
Да, ежегодно курсанты Военной академии вместе с художественной самодеятельностью принимают участие в республиканской акции «Наши дети». В этом году мы два месяца ездили по разным детским домам, выступали там со своими концертными программами. Организовывали поздравления от Деда Мороза. Также показывали сказки.
Стюша Тайм:
Ребята, спасибо огромное, что согласились с нами пообщаться. Было очень приятно. Поете вы замечательно. Что бы вы хотели пожелать всем, кто будет нас смотреть?
Илья Умецкий:
Любите Родину, цените каждый прожитый день, и тогда все у вас будет просто отлично.
Давид Ветэха-Слуцкий:
Поступайте в Военную академию. Учиться сложно, но интересно. Сделайте свой выбор правильно.