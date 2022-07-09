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Как работает белорусский безвиз и почему отмена культуры – это не про нас? Анонс программы «Неделя»

09 июля 2022 12:56
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Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как работает белорусский безвиз и почему отмена культуры – это не про нас? Анонс программы «Неделя»-1

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней подробнее в видеоматериале.

Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 10 июля, в 19:30.

# Государственная политика # общество # Ольга Коршун # Анастасия Ярощик-Корниенко # Юлия Мычка # Кристина Протосовицкая # Александр Лукашенко # Фотофакт

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