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«Белорусы умеют делать классно». Кирилл Казаков поделился мнением о мерче Первого

09 июля 2022 10:46
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Новости Беларуси. Из Telegram-каналов в народ. В Минске открылся второй магазин с мерчем Первого. Он разместился в торговом центре «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий минималистичный стиль одежды сохранился, но к лету добавили новые цвета. Светло-голубой и сдержанный темно-синий. В числе новинок также футболки поло с вышитой подписью Президента.

«Белорусы умеют делать классно». Кирилл Казаков поделился мнением о мерче Первого-1

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-новости»:
Это на любителя. Все для субъективной истории. Кто-то любит светлое, кто-то – нет. Я нет. Мне темное больше нравится. Для эфира темное намного интереснее. А то, что есть выбор, – слава Богу. Есть голубое, синее, уже есть разнообразие, тоже хорошо. Белорусы умеют делать классно. Самое главное, что сейчас научились продавать. Хорошо, когда это продается с таким громким именем, как Первый. Первый – это бренд нашей страны.

«Покупки были ежедневно». Почему продукция с фразами Президента так популярна не только среди белорусов – подробнее здесь.

 

# Торговля в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Кирилл Казаков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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