«Белорусы умеют делать классно». Кирилл Казаков поделился мнением о мерче Первого

Новости Беларуси. Из Telegram-каналов в народ. В Минске открылся второй магазин с мерчем Первого. Он разместился в торговом центре «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общий минималистичный стиль одежды сохранился, но к лету добавили новые цвета. Светло-голубой и сдержанный темно-синий. В числе новинок также футболки поло с вышитой подписью Президента.
Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-новости»:
Это на любителя. Все для субъективной истории. Кто-то любит светлое, кто-то – нет. Я нет. Мне темное больше нравится. Для эфира темное намного интереснее. А то, что есть выбор, – слава Богу. Есть голубое, синее, уже есть разнообразие, тоже хорошо. Белорусы умеют делать классно. Самое главное, что сейчас научились продавать. Хорошо, когда это продается с таким громким именем, как Первый. Первый – это бренд нашей страны.
«Покупки были ежедневно». Почему продукция с фразами Президента так популярна не только среди белорусов – подробнее здесь.