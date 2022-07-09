«Белорусы умеют делать классно». Кирилл Казаков поделился мнением о мерче Первого

Новости Беларуси. Из Telegram-каналов в народ. В Минске открылся второй магазин с мерчем Первого. Он разместился в торговом центре «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий минималистичный стиль одежды сохранился, но к лету добавили новые цвета. Светло-голубой и сдержанный темно-синий. В числе новинок также футболки поло с вышитой подписью Президента.