«Ловить коннект со своим слушателем». В 7 лет пошла в музыкальную школу, а теперь пишет песни и сняли первый клип

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси» и сегодня мы познакомимся со студенткой Белорусского государственного университета культуры и искусств Дарьей. «Очень сильно влюбилась и решила все свои чувства и эмоции передать в песне»

Стюша Тайм:

Расскажи, на каком факультете ты учишься и чем увлекаешься? Дарья Лохматова, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Я учусь на факультете музыкального хореографического искусства, а также являюсь автором-исполнителем собственных песен. Стюша Тайм:

Когда ты начала заниматься музыкой?

Дарья Лохматова:

Я занимаюсь музыкой с 7 лет. Вообще мой папа гитарист и с самого раннего детства я видела и слышала, как он играет на гитаре, и тоже хотела, как он, играть и петь. Поэтому в семь лет меня отвели в музыкальную школу, я отзанималась и очень рада, что у меня теперь есть музыкальное образование. Стюша Тайм:

Когда написала свою первую песню? Дарья Лохматова:

Я написала ее в 14 лет, естественно, она была о любви. Я очень сильно влюбилась и решила все свои чувства и эмоции передать в песне. Стюша Тайм:

Получилось, оценили? Дарья Лохматова:

Да. «Совсем скоро выходит мой первый клип»

Стюша Тайм:

Я знаю, что ты готовишь сюрприз для своих слушателей, скоро выйдет твоя новая песня, первый клип. Расскажи про это. Дарья Лохматова:

Да, это так. Совсем скоро выходит мой первый клип на трек «Тифани». Премьера ожидается в июле. Стюша Тайм:

С какими сложностями столкнулась при съемке клипа?

Дарья Лохматова:

Нет, никаких сложностей не было. Все, наоборот, было круто и весело. Мы очень быстро словили коннект с ребятами, так как они очень творческие люди. Мы буквально понимали друг друга с полуслова. «Это всегда стресс, волнение, ожидание оценки»

Стюша Тайм:

В каких конкурсах ты уже участвовала? Дарья Лохматова:

Я принимала участие в «Кубке дружбы», «Новые вершины», «Аванти» и «Сябры». Стюша Тайм:

Какие эмоции получала?

Дарья Лохматова:

Конкурсы – это всегда стресс, волнение, ожидание оценки жюри. Поэтому я больше люблю выступать на разных концертах, мероприятиях. Ловить коннект со своим слушателем и зрителем. Просто получать порцию веселья и хорошего настроения. Стюша Тайм:

Расскажи про свои планы, если не секрет, конечно? Дарья Лохматова:

Я хочу и планирую выпускать новые песни, снимать клипы и продвигать мою музыку, потому что это моя мечта. Стюша Тайм:

Я уверена, что у тебя все получится: ты очень позитивная, яркая, талантливая. Чтобы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?