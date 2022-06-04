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«Ловить коннект со своим слушателем». В 7 лет пошла в музыкальную школу, а теперь пишет песни и сняли первый клип

04 июня 2022 13:58
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Стюша Тайм, блогер:  
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси» и сегодня мы познакомимся со студенткой Белорусского государственного университета культуры и искусств Дарьей.  

«Очень сильно влюбилась и решила все свои чувства и эмоции передать в песне»  

«Ловить коннект со своим слушателем». В 7 лет пошла в музыкальную школу, а теперь пишет песни и сняли первый клип-1

Стюша Тайм:  
Расскажи, на каком факультете ты учишься и чем увлекаешься?  

Дарья Лохматова, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:  
Я учусь на факультете музыкального хореографического искусства, а также являюсь автором-исполнителем собственных песен.  

Стюша Тайм:  
Когда ты начала заниматься музыкой?  

«Ловить коннект со своим слушателем». В 7 лет пошла в музыкальную школу, а теперь пишет песни и сняли первый клип-4

Дарья Лохматова:  
Я занимаюсь музыкой с 7 лет. Вообще мой папа гитарист и с самого раннего детства я видела и слышала, как он играет на гитаре, и тоже хотела, как он, играть и петь. Поэтому в семь лет меня отвели в музыкальную школу, я отзанималась и очень рада, что у меня теперь есть музыкальное образование.  

Стюша Тайм:  
Когда написала свою первую песню?  

Дарья Лохматова:  
Я написала ее в 14 лет, естественно, она была о любви. Я очень сильно влюбилась и решила все свои чувства и эмоции передать в песне.  

Стюша Тайм:  
Получилось, оценили?  

Дарья Лохматова:  
Да.  

«Совсем скоро выходит мой первый клип»  

«Ловить коннект со своим слушателем». В 7 лет пошла в музыкальную школу, а теперь пишет песни и сняли первый клип-7

Стюша Тайм:  
Я знаю, что ты готовишь сюрприз для своих слушателей, скоро выйдет твоя новая песня, первый клип. Расскажи про это.  

Дарья Лохматова:  
Да, это так. Совсем скоро выходит мой первый клип на трек «Тифани». Премьера ожидается в июле.  

Стюша Тайм:  
С какими сложностями столкнулась при съемке клипа?  

«Ловить коннект со своим слушателем». В 7 лет пошла в музыкальную школу, а теперь пишет песни и сняли первый клип-10

Дарья Лохматова:  
Нет, никаких сложностей не было. Все, наоборот, было круто и весело. Мы очень быстро словили коннект с ребятами, так как они очень творческие люди. Мы буквально понимали друг друга с полуслова.  

«Это всегда стресс, волнение, ожидание оценки» 

«Ловить коннект со своим слушателем». В 7 лет пошла в музыкальную школу, а теперь пишет песни и сняли первый клип-13

Стюша Тайм:  
В каких конкурсах ты уже участвовала?  

Дарья Лохматова:  
Я принимала участие в «Кубке дружбы», «Новые вершины», «Аванти» и «Сябры».  

Стюша Тайм:  
Какие эмоции получала?  

«Ловить коннект со своим слушателем». В 7 лет пошла в музыкальную школу, а теперь пишет песни и сняли первый клип-16

Дарья Лохматова:  
Конкурсы – это всегда стресс, волнение, ожидание оценки жюри. Поэтому я больше люблю выступать на разных концертах, мероприятиях. Ловить коннект со своим слушателем и зрителем. Просто получать порцию веселья и хорошего настроения.  

Стюша Тайм:  
Расскажи про свои планы, если не секрет, конечно?  

Дарья Лохматова:  
Я хочу и планирую выпускать новые песни, снимать клипы и продвигать мою музыку, потому что это моя мечта.  

Стюша Тайм:  
Я уверена, что у тебя все получится: ты очень позитивная, яркая, талантливая. Чтобы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?  

«Ловить коннект со своим слушателем». В 7 лет пошла в музыкальную школу, а теперь пишет песни и сняли первый клип-19

Дарья Лохматова:  
Я хочу пожелать, чтобы они шли к своей мечте, стремились, никогда не опускали руки, не унывали. Я уверена, что если вы будете действительно верить в свое дело, то у вас все получится.  

# Белорусские исполнители # общество # Стюша Тайм # Дарья Лохматова # Фотофакт

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