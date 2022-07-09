«Покупки были ежедневно». Почему продукция с фразами Президента так популярна не только среди белорусов?

Новости Беларуси. Из Telegram-каналов в народ. В Минске открылся второй магазин с мерчем Первого. Он разместился в торговом центре «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатели отмечают приятные цены. Так, футболку можно приобрести всего за 25 рублей. К слову, ТЦ «Столица» выбран неслучайно. Сейчас он проходит череду обновлений. Открывают все больше магазинов белорусских производителей. А это привлекает в том числе иностранных гостей, кто начал знакомство с Минском с железнодорожного вокзала.