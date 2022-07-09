«Покупки были ежедневно». Почему продукция с фразами Президента так популярна не только среди белорусов?
Новости Беларуси. Из Telegram-каналов в народ. В Минске открылся второй магазин с мерчем Первого. Он разместился в торговом центре «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Покупатели отмечают приятные цены. Так, футболку можно приобрести всего за 25 рублей. К слову, ТЦ «Столица» выбран неслучайно. Сейчас он проходит череду обновлений. Открывают все больше магазинов белорусских производителей. А это привлекает в том числе иностранных гостей, кто начал знакомство с Минском с железнодорожного вокзала.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Именно торговля продукцией с фразами главы государства, которую реализует продукция с мерчем Первого, на протяжении этих семи месяцев ежедневно пользовалась популярностью. Покупки были ежедневно. Когда смотрим, анализируем ежедневно, кто заходит, средний чек, какой возраст, кто эти граждане: Республики Беларусь или это гости. Сегодня хочу сказать, что и гостей очень много желают приобрести продукцию с фразами. Я уверена, что данная точка также полюбится, как и наш первый магазин, который открыт в торговом центре «Замок».
Напомним, это второй магазин с мерчем от Президента, который открылся в Минске. В планах создать интернет-версию торговой площадки.
«Белорусы умеют делать классно». Кирилл Казаков поделился мнением о мерче Первого – подробнее здесь.