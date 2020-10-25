«Подслушано в цеху». Как сейчас живёт «Нафтан» и что говорят его сотрудники?
Новости Беларуси. Заметное кадровое решение главы государства. На неделе на должность генерального директора новополоцкого «Нафтана» назначен Андрей Сойко. Важнейшая задача, которая сейчас стоит перед ним – инвестпроект по строительству комплекса замедленного коксования.
Андрей Сойко о модернизации «Нафтана»: задачи знакомые и, в принципе, выполнимые
Что это за производство? «Подслушано в цеху» – традиционная рубрика программы «Неделя» на СТВ.
Александра Качан, корреспондент:
Обеспечить нефтегигант теплом, водой, паром и, в принципе, всеми энергоресурсами – такая непростая задача ежедневно стоит перед многофункциональным производством № 7 ОАО «Нафтан».
По-иному – центр жизнеобеспечения завода. Здесь прекрасно понимают: от них зависит бесперебойная работа нефтегиганта. Это, несомненно, добавляет ответственности. Почти полтысячи работников, причем универсальные, многие освоили сразу несколько профессий – производство ведь специфичное.
Владимир, например, успешно выполняет работу слесаря-ремонтника, параллельно – токаря. Уже 18 лет на заводе. Срок достаточный, чтобы стать патриотом родного предприятия.
Александра Качан:
На сегодня гарантии социальные, коллективный договор – в этом плане как обстоят дела?
Владимир Бедунько, слесарь-ремонтник ОАО «Нафтан»:
В этом плане все замечательно. Никаких вопросов нет, все выполняется, все вовремя. Ни задержек, ничего нет. Все гарантии, все, что завод гарантирует, все предоставляется. И профсоюзный комитет тоже – у нас сейчас же ничего не приостановлено практически, все выполняется.
Александра Качан:
Сегодня звучат призывы к забастовкам от ваших коллег. Скажите, как вы относитесь к этому?
Владимир Бедунько:
У меня нет таких коллег, которые призывают к забастовкам. Я считаю, что их меньшинство и они... Я даже не знаю, с какой точки зрения они смотрят на призывы к забастовкам. Я их не понимаю. У нас этот вопрос вообще даже не рассматривается в производстве, насколько я знаю, не говоря уже про наш участок. У нас много молодежи, все работают, всем нужны деньги.
И пока одни занимаются жизнеобеспечением, на других объектах перерабатывают сырье, причем при оптимальной загрузке. Модернизированная АТ-8 – флагман, в работе уже три года. Ее мощности позволяют перерабатывать до 6 миллионов тонн нефти в год.
Александра Качан:
Сегодня завод работает, коллектив работает, все без сбоев?
Иван Анкуд, работник установки АТ-8 ОАО «Нафтан»:
Наша установка конкретно работает сейчас на 100 % загрузке. Мы обеспечены полностью сырьем, выпускаем качественную продукцию. Вся цепочка дальнейшей переработки наших продуктов работает, то есть выпускается товарная продукция.
Александр Устинов, начальник производства ОАО «Нафтан»:
Нефть поступает по нормальной схеме технологической – трубопроводным транспортом из России. Зарплата выплачивается полностью, отгрузка тоже идет нормально. Плановый ремонт у нас не планируется, остановки мы провели, плановый ремонт – июнь, июль, август, сентябрь. Сейчас на ремонте находится только четвертая гидроочистка.
Также проводятся работы по модернизации «Нафтана». Комплекс замедленного коксования – масштабный инвестиционный проект, в цепи семь объектов. На установках производства элементарной серы и водорода проводится комплексное опробование. Первая продукция получена.
Центральная звено комплекса – установка замедленного коксования. Здесь 70 % технологических трубопроводов прошли гидравлические испытания.
Василий Прищепа, начальник управления строительства инвестиционных проектов ОАО «Нафтан»:
Индивидуальные испытания, в том числе некоторые системы – начинаем уже заниматься и пусконаладочными работами. Кроме этого, мы подходим к завершению межцеховых коммуникаций, подключению установки, связь с другими установками технологическими. Есть у нас график, который находится на контроле у правительства. Принимаем все меры, чтобы не произошло отставания от этого графика, который согласован с правительством.