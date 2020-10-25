«Подслушано в цеху». Как сейчас живёт «Нафтан» и что говорят его сотрудники?

Новости Беларуси. Заметное кадровое решение главы государства. На неделе на должность генерального директора новополоцкого «Нафтана» назначен Андрей Сойко. Важнейшая задача, которая сейчас стоит перед ним – инвестпроект по строительству комплекса замедленного коксования.

По-иному – центр жизнеобеспечения завода. Здесь прекрасно понимают: от них зависит бесперебойная работа нефтегиганта. Это, несомненно, добавляет ответственности. Почти полтысячи работников, причем универсальные, многие освоили сразу несколько профессий – производство ведь специфичное.

Александра Качан:

На сегодня гарантии социальные, коллективный договор – в этом плане как обстоят дела?

Владимир Бедунько, слесарь-ремонтник ОАО «Нафтан»:

В этом плане все замечательно. Никаких вопросов нет, все выполняется, все вовремя. Ни задержек, ничего нет. Все гарантии, все, что завод гарантирует, все предоставляется. И профсоюзный комитет тоже – у нас сейчас же ничего не приостановлено практически, все выполняется.

Александра Качан:

Сегодня звучат призывы к забастовкам от ваших коллег. Скажите, как вы относитесь к этому?

Владимир Бедунько:

У меня нет таких коллег, которые призывают к забастовкам. Я считаю, что их меньшинство и они... Я даже не знаю, с какой точки зрения они смотрят на призывы к забастовкам. Я их не понимаю. У нас этот вопрос вообще даже не рассматривается в производстве, насколько я знаю, не говоря уже про наш участок. У нас много молодежи, все работают, всем нужны деньги.