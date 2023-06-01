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Эта семейная пара воспитывает 9 приёмных детей. Трогательная история из Глубокского района

01 июня 2023 18:42
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Тук-тук-тук. Кто тут живет? Много кого живет!

Эта семейная пара воспитывает 9 приёмных детей. Трогательная история из Глубокского района-1

Восьмилетняя Надя – самый младший ребенок в семье Грабко. Из социального приюта девочку забрали сюда в декабре. Сейчас у нее отдельная комната, много игрушек, а еще братьев и сестер. И самое главное – родители.

Эта семейная пара воспитывает 9 приёмных детей. Трогательная история из Глубокского района-4

Грабко – официально для своих 9 детей – родители-воспитатели. Но здесь их все называют «мама и папа». Удивительно, но Тамара еще подростком четко шла к своей мечте – дарить заботу и любовь детям, которые лишены этого. Долгое время она работала в социальном приюте. Будучи мамой уже своих троих детей, в голове поселилась мысль: а не взять ли под крыло ребенка, которого она также может окружить родительским теплом?

Эта семейная пара воспитывает 9 приёмных детей. Трогательная история из Глубокского района-7

Григорий Грабко, родитель-воспитатель дома семейного типа:
Ей приснилась. Была Пасха. Мы забрали ее с собой в лес гулять, и она сказала на нас: папа, мама. И мы забрали девочку. Это у нас Ира. Одногодка Алины. Прошло года 2-3, появилась еще одна девочка – Лена. У нас уже была большая семья.

Эта семейная пара воспитывает 9 приёмных детей. Трогательная история из Глубокского района-10

Вот уже почти 16 лет Тамара и Георгий 24 на 7 родительский щит для ребят, оставшихся без попечения мам и пап. Не забывают дорогу сюда и те, кому путевку в самостоятельную жизнь дали эти люди. Некоторые уже воспитывают и своих детей. Но при малейшей возможности обязательно заезжают по адресу, ставшим таким близким.

Эта семейная пара воспитывает 9 приёмных детей. Трогательная история из Глубокского района-13

Хочется сказать слова благодарности родителям за то, что вырастили из нас достойных людей. Спасибо вам, что показали, какой на самом деле должна быть семья, какие у человека должны быть семейные ценности. Вы никогда не выделяли – каждый из нас и все вместе знали, что мы для вас по-особенному каждый важен, как и вы для нас очень важны. Вы самые главные люди в нашей жизни. Придя домой, мы знали, что нас всегда ждут. Вы переживали с нами все наши горести, искренне радовались нашим успехам. Поэтому спасибо вам огромное, наши родители, за то, что вы у нас есть.

Эта семейная пара воспитывает 9 приёмных детей. Трогательная история из Глубокского района-16

К каждому из воспитанников они уже приросли и душой, и сердцем. Ну разве может чужой вот так растрогать до слез?

Эта семейная пара воспитывает 9 приёмных детей. Трогательная история из Глубокского района-19

Дома семейного типа – это государственная программа «Дети Беларуси». Она направлена на то, чтобы ребята из интернатов или приютов воспитывались в домашнем уюте и в кругу семьи. По всей стране их насчитывается более 300. К ним очень четкие требования: площадь на одного члена семьи – не менее 15 квадратных метров. Должны быть созданы все условия для воспитания и развития детей.

Эта семейная пара воспитывает 9 приёмных детей. Трогательная история из Глубокского района-22

Тамара Грабко, родитель-воспитатель дома семейного типа:
Дом семейного типа – это самое лучшее, что может быть для детей. Никакой интернат, никакое другое заведение не сможет дать ребенку жизненный опыт. Здесь они учатся в семье всему. Мы вместе работаем, мы приучаем их к земле, к труду. Мы же не знаем, как все сложится. В интернатах все казенное. Тебе приготовили покушать, тебе постирали. Ребенок выходит из интернатного учреждения, и он не готов к жизни. А выходя из семьи, он умеет практически все. Это совершенно другое. Здесь они знают плохо, хорошо. С любой бедой и радостью они бегут к родителям как бы то ни было. Насколько мы можем, мы всегда поможем своим детям. Поэтому это самое лучшее, что можно сделать для детей.

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# Дети и родители # общество # Фотофакт

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