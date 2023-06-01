Эта семейная пара воспитывает 9 приёмных детей. Трогательная история из Глубокского района

Тук-тук-тук. Кто тут живет? Много кого живет!

Восьмилетняя Надя – самый младший ребенок в семье Грабко. Из социального приюта девочку забрали сюда в декабре. Сейчас у нее отдельная комната, много игрушек, а еще братьев и сестер. И самое главное – родители.

Грабко – официально для своих 9 детей – родители-воспитатели. Но здесь их все называют «мама и папа». Удивительно, но Тамара еще подростком четко шла к своей мечте – дарить заботу и любовь детям, которые лишены этого. Долгое время она работала в социальном приюте. Будучи мамой уже своих троих детей, в голове поселилась мысль: а не взять ли под крыло ребенка, которого она также может окружить родительским теплом?

Григорий Грабко, родитель-воспитатель дома семейного типа:

Ей приснилась. Была Пасха. Мы забрали ее с собой в лес гулять, и она сказала на нас: папа, мама. И мы забрали девочку. Это у нас Ира. Одногодка Алины. Прошло года 2-3, появилась еще одна девочка – Лена. У нас уже была большая семья.

Вот уже почти 16 лет Тамара и Георгий 24 на 7 родительский щит для ребят, оставшихся без попечения мам и пап. Не забывают дорогу сюда и те, кому путевку в самостоятельную жизнь дали эти люди. Некоторые уже воспитывают и своих детей. Но при малейшей возможности обязательно заезжают по адресу, ставшим таким близким.

Хочется сказать слова благодарности родителям за то, что вырастили из нас достойных людей. Спасибо вам, что показали, какой на самом деле должна быть семья, какие у человека должны быть семейные ценности. Вы никогда не выделяли – каждый из нас и все вместе знали, что мы для вас по-особенному каждый важен, как и вы для нас очень важны. Вы самые главные люди в нашей жизни. Придя домой, мы знали, что нас всегда ждут. Вы переживали с нами все наши горести, искренне радовались нашим успехам. Поэтому спасибо вам огромное, наши родители, за то, что вы у нас есть.

К каждому из воспитанников они уже приросли и душой, и сердцем. Ну разве может чужой вот так растрогать до слез?

Дома семейного типа – это государственная программа «Дети Беларуси». Она направлена на то, чтобы ребята из интернатов или приютов воспитывались в домашнем уюте и в кругу семьи. По всей стране их насчитывается более 300. К ним очень четкие требования: площадь на одного члена семьи – не менее 15 квадратных метров. Должны быть созданы все условия для воспитания и развития детей.