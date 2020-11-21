Полковник высказался о коллегах: «Люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой»

Новости Беларуси. По всей стране в больших и малых городах 21 ноября прошли традиционные акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По всей стране в больших и малых городах 21 ноября прошли традиционные акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабными событиями нынешней субботы стал автомобильный пробег и концерт в Центральном Доме офицеров. Там прошёл концерт авторской песни под девизом «Сохраним мирную Беларусь», который тепло встречали зрители. Музыкальное торжество стало финальным аккордом масштабной акции «За единую Беларусь!» Участие в концерте мог принять любой желающий.
«Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров
Как отметили организаторы, профессионалов на сцене не было, но в каждом присутствовала частичка мастера. Всех исполнителей объединила общая нить – любовь к родной Беларуси и желание с уверенностью смотреть в будущее.
Ольга Кривошеева, руководитель ансамбля «Тимпан»:
Хочется видеть любовь в глазах людей, идущих тебе навстречу, хочется всех обнять и сказать всем: «Люди, давайте будем жить дружно, мирно в хорошей, красивой, счастиливой стране».
Андрей Дудкин, командир войсковой части, полковник:
Хочется, чтобы другие понимали, что люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой.
Алексей Талай, член национальной паралимпийской сборной Беларуси, многократный рекордсмен мира и Европы:
Пожалуйста, остановитесь, уже достаточно в мире пролито крови. Давайте сохраним нашу землю в мире, покое и радости.
Читайте также:
«В своих молитвах я вижу, что он делает правильные вещи». Белорусский паралимпиец рассказал, почему поддерживает действующую власть
«Не ведитесь на яркие обёртки, которые там, за границей». Алексей Талай о том, почему в Беларуси жить лучше
В интернете нехорошие тенденции. Мы видим, как легко манипулировать детьми. Алексей Талай встретился со школьниками в Смиловичах