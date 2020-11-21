Полковник высказался о коллегах: «Люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой»

Новости Беларуси. По всей стране в больших и малых городах 21 ноября прошли традиционные акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабными событиями нынешней субботы стал автомобильный пробег и концерт в Центральном Доме офицеров. Там прошёл концерт авторской песни под девизом «Сохраним мирную Беларусь», который тепло встречали зрители. Музыкальное торжество стало финальным аккордом масштабной акции «За единую Беларусь!» Участие в концерте мог принять любой желающий. «Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров

Как отметили организаторы, профессионалов на сцене не было, но в каждом присутствовала частичка мастера. Всех исполнителей объединила общая нить – любовь к родной Беларуси и желание с уверенностью смотреть в будущее.

Ольга Кривошеева, руководитель ансамбля «Тимпан»:

Хочется видеть любовь в глазах людей, идущих тебе навстречу, хочется всех обнять и сказать всем: «Люди, давайте будем жить дружно, мирно в хорошей, красивой, счастиливой стране».