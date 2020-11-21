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Полковник высказался о коллегах: «Люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой»

21 ноября 2020 17:07
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Новости Беларуси. По всей стране в больших и малых городах 21 ноября прошли традиционные акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полковник высказался о коллегах: «Люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой»-1

Масштабными событиями нынешней субботы стал автомобильный пробег и концерт в Центральном Доме офицеров. Там прошёл концерт авторской песни под девизом «Сохраним мирную Беларусь», который тепло встречали зрители. Музыкальное торжество стало финальным аккордом масштабной акции «За единую Беларусь!» Участие в концерте мог принять любой желающий.

«Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров

Полковник высказался о коллегах: «Люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой»-4

Как отметили организаторы, профессионалов на сцене не было, но в каждом присутствовала частичка мастера. Всех исполнителей объединила общая нить – любовь к родной Беларуси и желание с уверенностью смотреть в будущее.

Полковник высказался о коллегах: «Люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой»-7

Ольга Кривошеева, руководитель ансамбля «Тимпан»:
Хочется видеть любовь в глазах людей, идущих тебе навстречу, хочется всех обнять и сказать всем: «Люди, давайте будем жить дружно, мирно в хорошей, красивой, счастиливой стране».

Полковник высказался о коллегах: «Люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой»-10

Андрей Дудкин, командир войсковой части, полковник:
Хочется, чтобы другие понимали, что люди в форме это не фишки, не роботы, это люди с душой.

Полковник высказался о коллегах: «Люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой»-13

Алексей Талай, член национальной паралимпийской сборной Беларуси, многократный рекордсмен мира и Европы:
Пожалуйста, остановитесь, уже достаточно в мире пролито крови. Давайте сохраним нашу землю в мире, покое и радости.

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# Государственная социальная политика # общество # Ольга Кривошеева # Андрей Дудкин # Алексей Талай # Фотофакт

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